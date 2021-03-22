У Путіна не виключають можливість відключення Росії від SWIFT
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва допускає можливість відключення від SWIFT. Він наголосив, що ситуація у світовій політиці зобов'язує Росію брати до уваги "всі можливі загрози з боку Заходу".
Джерело:24 канал
Що заявив у Кремлі
Таке рішення Росія може схвалити через "наростальні санкції США". Про це речник Володимира Путіна розповів забороненим в Україні російським ЗМІ.
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Ми не можемо виключати жодну з потенційних загроз. Ви бачите, що санкційні устремління наших опонентів, особливо Сполучених Штатів Америки, тривають по наростаючій,
– наголосив Пєсков.
Він додав: "Дії ці носять необґрунтований і непередбачуваний характер. В цьому випадку така ситуація зобов'язує нас до того, щоб бути напоготові".
Позиція України
Раніше голова української делегації для участі у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук казав, що сам запропонує РНБО відключити Росію від міжнародної розрахункової системи. Все тому, що Кремль блокує план мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
Що відомо про SWIFTSWIFT – це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Вона дозволяє фінансовим установам в усьому світі відправляти і отримувати інформацію про фінансові операції в безпечній стандартизованій та надійній формі. Головний офіс організації розташований у Брюсселі.
Джерело: Вікіпедія
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