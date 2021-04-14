Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы прилетят в Украину. Цель визита – продемонстрировать солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий России.

Министры иностранных дел Эстонии – Эва-Мария Лийметс, Латвии – Эдгарс Ринкевичс и Литвы – Габриэлюс Ландсбергис посетят Украину 15 апреля. Министры приняли приглашение своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы.

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Причины визита министров

Министры приедут в Украину с совместным рабочим визитом. Цель визита – продемонстрировать солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий России. В МИД напоминают, что речь идет о:

опасном наращивании военного присутствия вблизи украинских границ;

существенном обострении ситуации на временно оккупированных территориях Украины;

российской пропаганде.

Во время визита Дмитрий Кулеба и балтийские министры планируют обсудить:

практические шаги для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины;

укрепление взаимодействия безопасности;

продвижение европейской и евроатлантической интеграции нашего государства.

Кратко об обострении ситуации