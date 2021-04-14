Главы МИД 3 государств срочно летят в Украину из-за обострения с Россией
Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы прилетят в Украину. Цель визита – продемонстрировать солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий России.
Источник:МИД Украины
Министры иностранных дел Эстонии – Эва-Мария Лийметс, Латвии – Эдгарс Ринкевичс и Литвы – Габриэлюс Ландсбергис посетят Украину 15 апреля. Министры приняли приглашение своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы.
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Причины визита министров
Министры приедут в Украину с совместным рабочим визитом. Цель визита – продемонстрировать солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий России. В МИД напоминают, что речь идет о:
- опасном наращивании военного присутствия вблизи украинских границ;
- существенном обострении ситуации на временно оккупированных территориях Украины;
- российской пропаганде.
Во время визита Дмитрий Кулеба и балтийские министры планируют обсудить:
- практические шаги для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины;
- укрепление взаимодействия безопасности;
- продвижение европейской и евроатлантической интеграции нашего государства.
Кратко об обострении ситуации
- В конце марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает армию к украинским границам.
- Впоследствии сообщали о том, что Россия стягивает технику во временно оккупированный Крым.
- Российские СМИ начали распространять фейки о том, что Украина якобы начала наступление на ОРДЛО и об обстоятельствах смерти 5-летнего мальчика.
- 12 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что "мы готовы к наступлению России".
- 13 апреля Тамила Тяшева сообщила, что российские военные в Крыму находятся в усиленной готовности.
- О поддержке Украины заявили США, Турция, НАТО, ЕС. Подробнее об обострении ситуации читайте по ссылке.
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