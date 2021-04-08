Российские СМИ активно распространили информацию о гибели ребенка в оккупированном Александровском на Донбассе. В смерти 5-летнего мальчика обвиняли Вооруженные Силы Украины, однако никаких доказательств так и не показали.

Ребенок погиб 2 апреля дома на дворе. Бабушка мальчика рассказала, что услышала звук взрыва, а когда вышла на улицу, увидела раненого внука. В морге также подтвердили, что ребенок умер от многочисленных осколочных ранений и взрывной травмы.

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Версия оккупантов

Российские СМИ писали, что ребенок якобы от атаки Вооруженных сил Украины. Пропагандистские медиа акцентировали, что инцидент якобы произошел в Донецке или возле Донецка, хотя Александровское расположено в 60 километрах от него. Это поселок возле Енакиево.



Новости российской пропаганды / Скриншот из сети

Кроме того, оккупанты убеждали, что ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника. Однако важно отметить, что расстояние между Александровским и украинскими позициями – 30 километров. Таким образом ни один дрон ВСУ туда просто не смог бы долететь.

Особого цинизма ситуации добавило то, что в заметках в сети оккупанты использовали фото чужого ребенка – мальчика, погибшего в июле 2014 года.



Мальчик, трагически погибший в 2014 году / Фото из телеграммы Анатолия Штефана

Как отреагировали в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что руководство Украины должно понести ответственность за смерть 5-летнего мальчика. Политик утверждал, что за это должен отвечать президент Владимир Зеленский.

Володин даже предложил исключить Украину из Совета Европы.

Реакция Минобороны и МИД

В Минобороны же опровергли причастность ВСУ к гибели ребенка в тылу оккупированной Донетчины.

Если же для Кремля подобные выдумки – это поиск "казус белли", международное сообщество должно отнестись к этому со всей серьезностью,

– заявили в Минобороны.

Зато в Министерстве иностранных дел заявили, что этот вброс имел целью разжечь вражду и оправдать провокации российских группировок.

"Фейки об убитых детях – неотъемлемый элемент российских психологических операций против Украины", – подчеркнул спикер МИД Олег Николенко.

Для сравнения Николенко напомнил историю о вымышленном "распятом" мальчике в Славянске.

ОБСЕ проверила информацию

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе направила ноту миссии ОБСЕ из-за фейка. Просили проверить и отреагировать.

Представители организации связались с бабушкой погибшего мальчика. Оказалось, что мальчик действительно погиб от взрыва. Однако никаких доказательств причастности ВСУ не нашли.

Несмотря на этот факт, российские СМИ продолжают "раздувать" тему, распространяя ложную информацию.

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