У*бки, – экс-командир "Азова" обвинил Россию в спекуляциях из-за смерти ребенка под Донецком
В Кремле предложили исключить Украину из Совета Европы из-за смерти 5-летнего мальчика от взрывов на оккупированном Донбассе. Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что Россия спекулирует на этой трагедии.
Источник:Телеграм "Жорин из Азова"
Предложение исключить нашу страну из Совета Европы озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Мол, именно Украина должна понести ответственность за смерть ребенка.
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Насколько нужно быть аморальными у***ами, чтобы спекулировать на трагедии с гибелью ребенка,
– отметил Максим Жорин.
По его словам, россияне в своем желании создать хоть какой-то пиар-повод позволяют себе использовать такие темы.
Экс-командир "Азова" и руководитель Центрального штаба Нацкорпуса подчеркнул, убийство мирных жителей, репрессии против женщин и пожилых людей для Москвы являются лишь инструментами достижения своих целей.
"Страна-террорист без каких-либо моральных и человеческих границ", – заявил он.
Спикер Госдумы предложил исключить Украину из Совета Европы: что известно
- Вячеслав Володин заявил, что руководство Украины должно понести ответственность за смерть 5-летнего мальчика под Донецком. Ребенок умер в результате применения беспилотника.
- Он также отметил, что лично ответственным за эту трагедию является президент Владимир Зеленский.
- По словам представителя Кремля, исключение Украины из Совета Европы должно "способствовать уменьшению количества жертв в конфликте на юго-востоке Украины.
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