В Кремле предложили исключить Украину из Совета Европы из-за смерти 5-летнего мальчика от взрывов на оккупированном Донбассе. Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что Россия спекулирует на этой трагедии.

Предложение исключить нашу страну из Совета Европы озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Мол, именно Украина должна понести ответственность за смерть ребенка.

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Насколько нужно быть аморальными у***ами, чтобы спекулировать на трагедии с гибелью ребенка,

– отметил Максим Жорин.

По его словам, россияне в своем желании создать хоть какой-то пиар-повод позволяют себе использовать такие темы.

Экс-командир "Азова" и руководитель Центрального штаба Нацкорпуса подчеркнул, убийство мирных жителей, репрессии против женщин и пожилых людей для Москвы являются лишь инструментами достижения своих целей.

"Страна-террорист без каких-либо моральных и человеческих границ", – заявил он.

Обратите внимание! Оккупанты в Крыму осудили 64-летнюю пенсионерку из Севастополя. Оккупационный российский суд признал женщину виновной в госизмене. Ей назначили наказание в виде 12 лет исправительной колонии общего режима.

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