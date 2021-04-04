У Кремлі запропонували виключити Україну з Ради Європи через смерть 5-річного хлопчика від вибухів на окупованому Донбасі. Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що Росія спекулює на цій трагедії.

Пропозицію виключити нашу країни з Ради Європи озвучив спікер Держдуми В'ячеслав Володін. Мовляв, саме Україна має понести відповідальність за смерть дитини.

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Наскільки потрібно бути аморальними уй***ками, щоб спекулювати на трагедії з загибеллю дитини,

– наголосив Максим Жорін.

За його словами, росіяни у своєму бажанні створити хоч якийсь піар-привід дозволяють собі використовувати такі теми.

Екскомандир "Азову" та керівник Центрального штабу Нацкорпусу підкреслив, вбивство мирних мешканців, репресії проти жінок й літніх людей для Москви є лише інструментом досягнення своїх цілей.

"Країна-терорист без будь-яких моральних і людських меж", – заявив він.

Зверніть увагу! Окупанти в Криму засудили 64-річну пенсіонерку з Севастополя. Окупаційний російський суд визнав жінку винною в держзраді. Їй призначили покарання у вигляді 12 років виправної колонії загального режиму.

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