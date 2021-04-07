Ідіотський фікшн з останкіно, – Міноборони прокоментувало фейк окупантів про загибель дитини
У Міноборони спростували причетність ЗСУ до начебто загибелі літньої жінки та 5-річної дитину у тилу окупованої Донеччини. Окупанти активно поширюють цю історію в інформаційному просторі. Однак жодних доказів трагедії колаборанти так і не надали.
Джерело:Міністерство оборони України
У Міністерстві оборони України відреагували на ноту, яку українська делегація у Тристоронній контактній групі направила в ОБСЄ. Причиною стала фальсифікація з боку окупантів подій в Олександрівському на окупованій Донеччині.
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На щастя, світ вже навчився адекватно оцінювати ідіотські фікшн з останкіно. Якщо ж для Кремля подібні вигадки – це пошук "казус беллі", міжнародна спільнота має поставитись до цього з усією серйозністю,
– заявив у Міноборони.
Що ще сказали у Міноборони
- Військові ЗСУ дотримуються режиму тиші. Окрім того, наші захисники слідують нормам Міжнародного гуманітарного права. Національні та міжнародні організації регулярно підтверджують це.
- Воїни ЗСУ захищають свою країну від військової агресії. Тим часом російські бойовики вбивають українських військовослужбовців та цивільне населення.
- Саме російські збройні формування принесли на українську землю війну, міни та смерть.
- Українці по обидва боки лінії розмежування постійно наражаються на смертельну небезпеку через російську агресію.
- Дезінформація про Україну – це типово для окупантів. Вони цинічно використовують у своїй пропаганді дітей. Усе почалося з "розп'ятого хлопчика" і триває досі.
Про що мовиться у ноті ТКГ
- Російські бойовики активно поширюють інформацію про загибель 2 людей у селищі Олександрівське.
- Літня жінка та дитина начебто отримали несумісні з життям травми через детонацію вибухового пристрою. Його нібито скинув на територію приватного домоволодіння безпілотник ЗСУ.
- Водночас окупанти так і не надали жодного доказу, що українська сторона причетна до цих смертей.
- Олександрівське віддалене від лінії зіткнення. Цей факт заперечує можливість використання безпілотника з боку ЗСУ.
- У ТКГ підсумували, що "українська сторона категорично заперечує свою причетність до того, що трапилося".
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