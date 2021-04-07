У Міноборони спростували причетність ЗСУ до начебто загибелі літньої жінки та 5-річної дитину у тилу окупованої Донеччини. Окупанти активно поширюють цю історію в інформаційному просторі. Однак жодних доказів трагедії колаборанти так і не надали.

У Міністерстві оборони України відреагували на ноту, яку українська делегація у Тристоронній контактній групі направила в ОБСЄ. Причиною стала фальсифікація з боку окупантів подій в Олександрівському на окупованій Донеччині.

Зауважте Стрілятиму до останнього, – Кравчук готує зброю на випадок повномасштабного вторгнення Росії

На щастя, світ вже навчився адекватно оцінювати ідіотські фікшн з останкіно. Якщо ж для Кремля подібні вигадки – це пошук "казус беллі", міжнародна спільнота має поставитись до цього з усією серйозністю,

– заявив у Міноборони.

Що ще сказали у Міноборони

Військові ЗСУ дотримуються режиму тиші. Окрім того, наші захисники слідують нормам Міжнародного гуманітарного права. Національні та міжнародні організації регулярно підтверджують це.

Воїни ЗСУ захищають свою країну від військової агресії. Тим часом російські бойовики вбивають українських військовослужбовців та цивільне населення.

Саме російські збройні формування принесли на українську землю війну, міни та смерть.

Українці по обидва боки лінії розмежування постійно наражаються на смертельну небезпеку через російську агресію.

Дезінформація про Україну – це типово для окупантів. Вони цинічно використовують у своїй пропаганді дітей. Усе почалося з "розп'ятого хлопчика" і триває досі.

Зверніть увагу! Журналіст та представник України у ТКГ Денис Казанський заявив, що цей фейк окупанти могли вигадати з метою ескалації конфлікту на Донбасі.

Про що мовиться у ноті ТКГ