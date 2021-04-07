В Минобороны опровергли причастность ВСУ к якобы гибели пожилой женщины и 5-летнего ребенка в тылу оккупированного Донбасса. Оккупанты активно распространяют эту историю в информационном пространстве. Однако никаких доказательств трагедии коллаборационисты так и не предоставили.

В Министерстве обороны Украины отреагировали на ноту, которую украинская делегация в Трехсторонней контактной группе направила в ОБСЕ. Причиной стала фальсификация со стороны оккупантов событий в Александровском, что в оккупированной Донецкой области.

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К счастью, мир уже научился адекватно оценивать идиотские фикшн из Останкино. Если же для Кремля подобные выдумки – это поиск "казус белли", международное сообщество должно отнестись к этому со всей серьезностью,

– заявили в Минобороны.

Что еще сказали в Минобороны

Военные ВСУ соблюдают режим тишины. Кроме того, наши защитники следуют нормам Международного гуманитарного права. Национальные и международные организации регулярно подтверждают это.

Воины ВСУ защищают свою страну от военной агрессии. Между тем российские боевики убивают украинских военнослужащих и гражданское население.

Именно российские вооруженные формирования принесли на украинскую землю войну, мины и смерть.

Украинцы по обе стороны линии разграничения постоянно подвергаются смертельной опасности из-за российской агрессии.

Дезинформация об Украине – это типично для оккупантов. Они цинично используют в своей пропаганде детей. Все началось с "распятого мальчика" и продолжается до сих пор.

Обратите внимание! Журналист и представитель Украины в ТКГ Денис Казанский заявил, что этот фейк оккупанты могли придумать с целью эскалации конфликта на Донбассе.

О чем говорится в ноте ТКГ