Идиотский фикшн из Останкино, – Минобороны прокомментировало фейк оккупантов о гибели ребенка
В Минобороны опровергли причастность ВСУ к якобы гибели пожилой женщины и 5-летнего ребенка в тылу оккупированного Донбасса. Оккупанты активно распространяют эту историю в информационном пространстве. Однако никаких доказательств трагедии коллаборационисты так и не предоставили.
Источник:Министерство обороны Украины
В Министерстве обороны Украины отреагировали на ноту, которую украинская делегация в Трехсторонней контактной группе направила в ОБСЕ. Причиной стала фальсификация со стороны оккупантов событий в Александровском, что в оккупированной Донецкой области.
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К счастью, мир уже научился адекватно оценивать идиотские фикшн из Останкино. Если же для Кремля подобные выдумки – это поиск "казус белли", международное сообщество должно отнестись к этому со всей серьезностью,
– заявили в Минобороны.
Что еще сказали в Минобороны
- Военные ВСУ соблюдают режим тишины. Кроме того, наши защитники следуют нормам Международного гуманитарного права. Национальные и международные организации регулярно подтверждают это.
- Воины ВСУ защищают свою страну от военной агрессии. Между тем российские боевики убивают украинских военнослужащих и гражданское население.
- Именно российские вооруженные формирования принесли на украинскую землю войну, мины и смерть.
- Украинцы по обе стороны линии разграничения постоянно подвергаются смертельной опасности из-за российской агрессии.
- Дезинформация об Украине – это типично для оккупантов. Они цинично используют в своей пропаганде детей. Все началось с "распятого мальчика" и продолжается до сих пор.
О чем говорится в ноте ТКГ
- Российские боевики активно распространяют информацию о гибели 2 человек в поселке Александровское.
- Пожилая женщина и ребенок якобы получили несовместимые с жизнью травмы из-за детонации взрывного устройства. Его якобы сбросил на территорию частного домовладения беспилотник ВСУ.
- В то же время оккупанты так и не предоставили ни одного доказательства, что украинская сторона причастна к этим смертям.
- Александровское отдалено от линии соприкосновения. Этот факт отрицает возможность использования беспилотника со стороны ВСУ.
- В ТКГ заключили, что "украинская сторона категорически отрицает свою причастность к случившемуся".
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