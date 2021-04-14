Андрій Таран розповів європарламентарям про 4 можливі цілі Росії, через які вона нарощує сили на кордоні з Україною. Зокрема, Росія може робити це, аби забезпечити водопостачання Криму. Тому в Міноборони розглядають варіант нападу Москви зі сторони півострова.

Про це Таран заявив під час свого виступу в підкомітеті Європарламенту по обороні. Він наголосив на збільшенні російських військ під кордоном з Україною та на окупованих територіях.

Читайте також До 20 квітня Росія стягне до кордону з Україною 110 тисяч військових, – розвідка

Можливий напад зі сторони Криму

За словами міністра, дії Росії також є загрозливими для усіх країн Східної Європи, особливо через збільшення чисельності військ в Калінінграді.

Таран зазначив, що Москва скерувала у Крим 42 тисячі військовослужбовців і 110 тисяч – вздовж північно-східного кордону України. Тому у 2021 році можна очікувати військової провокації зі сторони російської сторони.

Ми розглядаємо ці дії як реальну загрозу нашій національній безпеці. На наш погляд, Росія готує наступальні дії, і Крим стає можливим фронтом,

– заявив глава Міноборони.

Він уточнив, що наступ зі сторони Криму можливий як спроба забезпечити півострів водою.

Інші можливі причини дій Росії

Крім того, за словами Тарана, є підстави припускати ще 3 можливі цілі Кремля:

демонстрація сили з метою збільшити тиск на Україну, сповільнити позитивні зміни у ній, насамперед євроатлантичну інтеграцію.

провокації на Сході України, аби звинуватити Київ у порушенні режиму тиші та використати це як привід для розширення окупованої території у Луганській та Донецькій областях.

масштабна концентрація російських сил може бути відповіддю Росії на проведення навчань Defender Europe 2021, а одночасно і підготовкою до російських навчань "Запад-2021".

Дізнайтеся більше Росія стягує війська до кордону з Україною: чи можливий наступ – все, що відомо

Загострення на Донбасі: основне