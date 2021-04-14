Россия может напасть на Украину со стороны Крыма, – Минобороны
Андрей Таран рассказал европарламентариям о 4 возможных целях России, из-за которых она наращивает силы на границе с Украиной. В частности, Россия может делать это, чтобы обеспечить водоснабжение Крыма. Поэтому в Минобороны рассматривают вариант нападения Москвы со стороны полуострова.
Источник:24 канал
Об этом Таран заявил во время своего выступления в подкомитете Европарламента по обороне. Он отметил увеличение российских войск под границей с Украиной и на оккупированных территориях.
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Возможное нападение со стороны Крыма
По словам министра, действия России также являются угрожающими для всех стран Восточной Европы, особенно из-за увеличения численности войск в Калининграде.
Таран отметил, что Москва направила в Крым 42 тысячи военнослужащих и 110 тысяч – вдоль северо-восточной границы Украины. Поэтому в 2021 году можно ожидать военной провокации со стороны российской стороны.
Мы рассматриваем эти действия как реальную угрозу нашей национальной безопасности. На наш взгляд, Россия готовит наступательные действия, и Крым становится возможным фронтом,
– заявил глава Минобороны.
Он уточнил, что наступление со стороны Крыма возможно как попытка обеспечить полуостров водой.
Другие возможные причины действий России
Кроме того, по словам Тарана, есть основания предполагать еще 3 возможные цели Кремля:
- демонстрация силы с целью увеличить давление на Украину, замедлить позитивные изменения в ней, прежде всего евроатлантическую интеграцию.
- провокации на Востоке Украины, чтобы обвинить Киев в нарушении режима тишины и использовать это как повод для расширения оккупированной территории в Луганской и Донецкой областях.
- масштабная концентрация российских сил может быть ответом России на проведение учений Defender Europe 2021, а одновременно и подготовкой к российским учениям "Запад-2021".
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Обострение на Донбассе: основное
- В последнее время уровень военной угрозы со стороны России постоянно растет. По информации ВСУ, Россия наращивает свое присутствие в Воронежской, Ростовской и Брянской областях, которые граничат с Украиной. Кроме того, страна-агрессор стягивает оружие к оккупированным территориям Украины.
- Соединенные Штаты выразили "глубокую обеспокоенность" тем, что пророссийские боевики нарушают режим тишины на Донбассе. А европейское командование вооруженных сил США привело армию в боеготовность.
- Международное сообщество обещает Киеву поддержку в случае эскалации Россией конфликта. А Украина, по словам Зеленского, готова к российскому наступлению, которое может начаться в любой день.
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