Андрей Таран рассказал европарламентариям о 4 возможных целях России, из-за которых она наращивает силы на границе с Украиной. В частности, Россия может делать это, чтобы обеспечить водоснабжение Крыма. Поэтому в Минобороны рассматривают вариант нападения Москвы со стороны полуострова.

Об этом Таран заявил во время своего выступления в подкомитете Европарламента по обороне. Он отметил увеличение российских войск под границей с Украиной и на оккупированных территориях.

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Возможное нападение со стороны Крыма

По словам министра, действия России также являются угрожающими для всех стран Восточной Европы, особенно из-за увеличения численности войск в Калининграде.

Таран отметил, что Москва направила в Крым 42 тысячи военнослужащих и 110 тысяч – вдоль северо-восточной границы Украины. Поэтому в 2021 году можно ожидать военной провокации со стороны российской стороны.

Мы рассматриваем эти действия как реальную угрозу нашей национальной безопасности. На наш взгляд, Россия готовит наступательные действия, и Крым становится возможным фронтом,

– заявил глава Минобороны.

Он уточнил, что наступление со стороны Крыма возможно как попытка обеспечить полуостров водой.

Другие возможные причины действий России

Кроме того, по словам Тарана, есть основания предполагать еще 3 возможные цели Кремля:

демонстрация силы с целью увеличить давление на Украину, замедлить позитивные изменения в ней, прежде всего евроатлантическую интеграцию.

провокации на Востоке Украины, чтобы обвинить Киев в нарушении режима тишины и использовать это как повод для расширения оккупированной территории в Луганской и Донецкой областях.

масштабная концентрация российских сил может быть ответом России на проведение учений Defender Europe 2021, а одновременно и подготовкой к российским учениям "Запад-2021".

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