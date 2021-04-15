Дмитрий Кулеба убежден, что надо увеличить количество заявлений от представителей Евросоюза относительно российской агрессии против Украины. Россия должна получить сигнал о болезненных последствиях таких действий.

Украина не боится России на фоне эскалации конфликта на Донбассе. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с министрами Эстонии, Латвии и Литвы.

К теме Главы МИД 3 государств срочно летят в Украину из-за обострения с Россией

Украине нужна поддержка

Дипломат не сомневается, что Эстония, Латвия, Литва всегда готовы не только словом, но и конкретным делом поддержать Украину. Однако Кулеба обратился к коллегам с просьбой, чтобы они, как члены ЕС и НАТО, говорили с другими членами организаций о необходимости практической поддержки Украины.

По словам Кулебы, страны Балтии так же хорошо, как и Украина, знают, что такое быть объектом токсичной российской пропаганды. Однако даже они поражены тем уровнем дегуманизации украинцев и российской дезинформации, которая звучит в последнее время. Кулеба добавил, что в российских ток-шоу и заявлениях чиновников звучат угрозы и запугивания.

Не дождетесь, мы не боимся,

– заявил Кулеба в ответ.

Приезд министров стран Балтии: что известно

Министры иностранных дел Эстонии – Ева-Мария Лийметс, Латвии – Эдгарс Ринкевичс и Литвы – Габриэлюс Ландсбергис посетили Украину.

Дипломаты заверили, что приехали на фоне обострения ситуации на границе с Украиной. Они отметили, что продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

С этой целью балтийские партнеры подтвердили готовность к совместным действиям в ООН, ОБСЕ и в других международных организациях.

Обратите внимание! Россия стягивает войска к границе с Украиной и оккупированного Крыма. Украинские разведчики предупреждают, что агрессор готовит провокации, а в Минобороны не исключают вероятность нападения из Крыма.



Войска на границе / инфографика 24 канала