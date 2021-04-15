Члени Організації Північноатлантичного договору засудили активне скупчення російських військ біля кордонів. Свою підтримку України висловили всі 30 країн.

В НАТО стурбовані діями Росії. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

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За скупченням військ Росії слідкують у НАТО

За його словами члени Альянсу чекають від Росії рішень, які знизять напруженість ситуації. Він наголосив, що за діямии на кордонах уважно стежать.

Ми бачили доповіді щодо нарощування військ в окупованому Криму і поблизу кордонів України. Ми також побачили продовження атак, очолюваних Росією сил, в районі лінії розмежування на Сході України,

– сказав Блінкен.

США підтримують Україну

Про підтримку України заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Він відзначив, що Штати надали вже певну допомогу (бойове спорядження, озброєння, військових інструкторів тощо) і продовжуватимуть допомагати Україні.

"Сподіваємося продовжити це, в залежності від їхніх потреб", – додав Остін.

Дипломати заявили про необхідність деескалації

Також очільники міністерв закордонних справ Франції, Німеччини, Італії та Великобританії високо оцінили стриманість України перед російськими провокаціями. Про це повідомив представник держдепартаменту Нед Прайс.

За його словами, дипломати заявили про необхідність того, щоб Росія негайно забезпечила деескалацію напруженості з Україною.

Стягування військ Росії до кордонів: коротко

Росія почала активно стягувати свої війська до кордонів України під виглядом військових навчань.

За даними розвідки, до 20 квітня 2021 року держава-окупант стягне 110 тисяч військових.

Через напружену ситуацію Європейське командування збройних сил США (EUCOM) привело армію у максимальний рівень боєготовності.



Російські угрупування біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу