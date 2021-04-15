Все члены НАТО выразили обеспокоенность, – Блинкен о поддержке Украины
Члены Организации Североатлантического договора осудили активное скопление российских войск у границ. Свою поддержку Украине выразили все 30 стран.
Источник:пресс-конференция в Брюсселе
В НАТО обеспокоены действиями России. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.
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За скоплением войск России следят в НАТО
По его словам члены Альянса ждут от России решений, которые снизят напряженность ситуации. Он подчеркнул, что за действиями на границах внимательно следят.
Мы видели доклады по наращиванию войск в оккупированном Крыму и у границ Украины. Мы также увидели продолжение атак, возглавляемых Россией сил, в районе линии разграничения на Востоке Украины,
– сказал Блинкен.
США поддерживают Украину
О поддержке Украины заявил министр обороны США Ллойд Остин. Он отметил, что Штаты уже предоставили определенную помощь (боевое снаряжение, вооружение, военных инструкторов и тому подобное) и будут продолжать помогать Украине.
"Надеемся продолжить это, в зависимости от их потребностей", – добавил Остин.
Дипломаты заявили о необходимости деэскалации
Также руководители министерств иностранных дел Франции, Германии, Италии и Великобритании высоко оценили сдержанность Украины перед российскими провокациями. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс.
По его словам, дипломаты заявили о необходимости того, чтобы Россия немедленно обеспечила деэскалацию напряженности с Украиной.
Стягивание войск России к границам: коротко
- Россия начала активно стягивать свои войска к границам Украины под видом военных учений.
- По данным разведки, к 20 апреля 2021 года государство-оккупант стянет 110 тысяч военных.
- Из-за напряженной ситуации Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) привело армию в максимальный уровень боеготовности.
Российские группировки у границ Украины / Инфографика 24 канала
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