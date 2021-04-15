Члены Организации Североатлантического договора осудили активное скопление российских войск у границ. Свою поддержку Украине выразили все 30 стран.

В НАТО обеспокоены действиями России. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

Читайте также Глава ЦРУ предупредил, что Россия может прибегнуть к "ограниченному вторжению" в Украину

За скоплением войск России следят в НАТО

По его словам члены Альянса ждут от России решений, которые снизят напряженность ситуации. Он подчеркнул, что за действиями на границах внимательно следят.

Мы видели доклады по наращиванию войск в оккупированном Крыму и у границ Украины. Мы также увидели продолжение атак, возглавляемых Россией сил, в районе линии разграничения на Востоке Украины,

– сказал Блинкен.

США поддерживают Украину

О поддержке Украины заявил министр обороны США Ллойд Остин. Он отметил, что Штаты уже предоставили определенную помощь (боевое снаряжение, вооружение, военных инструкторов и тому подобное) и будут продолжать помогать Украине.

"Надеемся продолжить это, в зависимости от их потребностей", – добавил Остин.

Дипломаты заявили о необходимости деэскалации

Также руководители министерств иностранных дел Франции, Германии, Италии и Великобритании высоко оценили сдержанность Украины перед российскими провокациями. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, дипломаты заявили о необходимости того, чтобы Россия немедленно обеспечила деэскалацию напряженности с Украиной.

Стягивание войск России к границам: коротко

Россия начала активно стягивать свои войска к границам Украины под видом военных учений.

По данным разведки, к 20 апреля 2021 года государство-оккупант стянет 110 тысяч военных.

Из-за напряженной ситуации Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) привело армию в максимальный уровень боеготовности.



Российские группировки у границ Украины / Инфографика 24 канала