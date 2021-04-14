В Центральном разведывательном управлении США не исключили, что Россия таки может прибегнуть к "ограниченному военному вторжению" в Украину. Концентрация российских войск у украинской границы вызывает беспокойство у Штатов.

Это может быть методом запугивания украинцев и сигнала для США. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

Важно Россия может напасть на Украину со стороны Крыма, – Минобороны

К вероятности наступления России должны серьезно относиться не только США, но и союзники.

Это наращивание достигло той точки, когда может стать основой для ограниченного вторжения,

– подчеркнул Бернс.

Что говорит глава ЦРУ о российском руководстве

Бернс заявил, что, когда он был послом в России в 2005 – 2008 годах, четко усвоил, что "нельзя недооценивать российское руководство". Именно поэтому власти США понимают серьезность ситуации.

По словам чиновника, президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным ясно заявил о серьезной обеспокоенности Штатов.

Обратите внимание! Разговор руководителей государств состоялся 13 апреля. Байден призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной. Кроме того, американский президент предложил лично встретиться с Путиным на нейтральной территории.

Какова ситуация на границе: кратко