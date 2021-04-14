Глава ЦРУ предупредил, что Россия может прибегнуть к "ограниченному вторжению" в Украину
В Центральном разведывательном управлении США не исключили, что Россия таки может прибегнуть к "ограниченному военному вторжению" в Украину. Концентрация российских войск у украинской границы вызывает беспокойство у Штатов.
Источник:Спецкомитет разведки США
Это может быть методом запугивания украинцев и сигнала для США. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.
Важно Россия может напасть на Украину со стороны Крыма, – Минобороны
К вероятности наступления России должны серьезно относиться не только США, но и союзники.
Это наращивание достигло той точки, когда может стать основой для ограниченного вторжения,
– подчеркнул Бернс.
Что говорит глава ЦРУ о российском руководстве
Бернс заявил, что, когда он был послом в России в 2005 – 2008 годах, четко усвоил, что "нельзя недооценивать российское руководство". Именно поэтому власти США понимают серьезность ситуации.
По словам чиновника, президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным ясно заявил о серьезной обеспокоенности Штатов.
Какова ситуация на границе: кратко
- Россия стягивает войска к украинской границе. Разведка предупредила, что к 20 апреля Россия привезет к границе с Украиной 110 тысяч военных.
- Кроме того, агрессор перебрасывает военных и технику в оккупированный Крым.
- Кстати, США и раньше уверяли в полной поддержке Украины, если Россия пойдет в наступление. Когда только появились сообщения о напряжении на границе, Европейское командование вооруженных сил США привело армию в боеготовность.
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