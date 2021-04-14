Глава ЦРУ попередив, що Росія може вдатися до "обмеженого вторгнення" в Україну
У Центральному розвідувальному управлінні США не виключили, що Росія таки може вдатися до "обмеженого військового вторгнення" в Україну. Концентрація російських військ біля українського кордону викликає занепокоєння у Штатів.
Джерело:Спецкомітет розвідки США
До Це може бути методом залякування українців та сигналу для США. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс.
Важливо Росія може напасти на Україну зі сторони Криму, – Міноборони
До ймовірності наступу Росії мають серйозно ставитися не тільки США, але й союзники.
Це нарощування досягло тієї точки, коли може стати основою для обмеженого вторгнення,
– наголосив Бернс.
Що каже глава ЦРУ про російське керівництво
Бернс заявив, що, коли він був послом в Росії у 2005 – 2008 роках, чітко засвоїв, що "не можна недооцінювати російське керівництво". Саме тому влада США розуміє серйозність ситуації.
За словами чиновника, президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним ясно заявив про серйозну стурбованість Штатів.
Яка ситуація на кордоні: коротко
- Росія стягує війська до українського кордону. Розвідка попередила, що до 20 квітня Росія привезе до кордону з Україною 110 тисяч військових.
- Крім того, агресор перекидає військових та техніку до окупованого Криму.
- До речі, США й раніше запевняли у повній підтримці України, якщо Росія піде в наступ. Коли тільки з'явились повідомлення про напругу на кордоні, Європейське командування збройних сил США привело армію у боєготовність.
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