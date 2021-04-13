С обострением ситуации на фронте и усилением активности российской армии на границе с Украиной, вопрос всеобщей мобилизации становится все актуальнее. Что такое всеобщая мобилизация, могут ли ее ввести в Украине и можно ли ее избежать – в нашем материале.

В декабре 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский допустил всеобщую мобилизацию в случае нового нападения России. Все, что нужно о ней знать, собрали журналисты 24 канала.

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Что такое всеобщая мобилизация?

Это достаточно оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил Украины.

Общая мобилизация проводится одновременно на всей территории Украины. Она касается национальной экономики, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. Благодаря общей мобилизации все гражданские имеют возможность организовать работу в условиях особого периода, а военные – перейти на организацию и штаты военного времени.

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С общей мобилизацией Украина еще не сталкивалась. В начале российской агрессии в 2014 году в Украине начался особый период и было проведено несколько волн частичной мобилизации.

Частичная мобилизация может проводиться в отдельных местностях государства, а также касаться определенной части национальной экономики, Вооруженных сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций.

Кого должны мобилизовать?

Несмотря на название, всеобщая мобилизация не означает, что в армию будут вызывать всех без исключения.

По закону, призыву на военную службу по мобилизации не подлежат военнообязанные:

которые были забронированы на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти и иными госорганами, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном правительством;

признаны медкомиссией временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев:

женщины и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет (они могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства);

женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет (они могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства);

женщины и мужчины, на иждивении которых находится ребенок с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет (могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства) ;

те, кто заняты постоянным уходом за лицами, которые в нем нуждаются;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

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Сама же мобилизация, как правило, также имеет свою логику. Потому что призвать всех в армию в случае реальной военной угрозы не всегда эффективно. Для защиты государства нужно не просто много людей. Нужны люди, имеющие соответствующие знания и навыки.

В первую очередь мобилизуют оперативный резерв. Оперативный резерв – это бывшие военнослужащие до 40 лет, которые имеют боевой опыт и отслужили в армии по контракту или же в одной из волн мобилизации. Здесь речь идет именно о боевых ветеранах, а не всех, кто когда-то был срочником.

Оперативный резерв призывают в случае активизации боевых действий, в любом месте – или на линии разграничения, или на отдельных участках государственной границы.

При необходимости первую очередь поддержит вторая очередь оперативного резерва — военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

Потом, если есть потребность – вызывают мобилизационный резерв. В него входят военнообязанные граждане, которые закончили военные кафедры вузов как офицеры запаса и не призывались во время предыдущих мобилизационных кампаний.

В худшем сценарии развития событий — объявлении полномасштабной войны – мобилизация распространится на общественный резерв — остальных граждан, которые не имеют возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу и могут быть привлечены для комплектования Вооруженных сил и других военных формирований исключительно в особый период.

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Когда может начаться всеобщая мобилизация?

Когда президент обратится в Верховную Раду с соответствующим указом, а парламент в течение двух дней этот указ утвердит.

Главное основание для объявления всеобщей мобилизации – угроза национальной безопасности. Все нюансы – цель, задачи, вид, объемы, порядок и сроки проведения мобилизационной подготовки и мобилизации, определяет президент.

Стоит напомнить, что в конце марта парламент разрешил главе государства неоднократно призывать в армию людей из оперативного резерва без объявления мобилизации. Призыв резервистов в случае внезапного обострения военной обстановки позволит качественно пополнять войска в случае, если Рада по каким-то причинам не сможет проголосовать за мобилизацию.

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Согласно этому закону, будут призывать тех, кто "заключил контракт о прохождении службы в военном резерве и/или зачислен в военный оперативный резерв".