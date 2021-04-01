Дата начала весеннего призыва в Украине-1 апреля. Что нужно знать призывникам и кто имеет право на отсрочку – читайте в нашем материале.

Из отличий от предыдущих призывов: в 2021 году в ряды различных подразделений планируют привлечь меньше призывников, чем в прошлом году.

Обратите внимание В Украине 1 апреля начинается весенний призыв в армию

Из-за пандемии COVID-19 призыв будет проходить с соблюдением требований и карантинных ограничений. Массовой вакцинации для призывников не будет: они не включены в приоритетные группы. Однако уже во время пребывания в Вооруженных Силах Украины они смогут получить прививку.

По прибытии призывников в воинскую часть, они будут находиться в обсервации в течение 14 дней.

Сколько продлится начнется весенний призыв 2021?

Призыв продлится с апреля по июнь.

К призыву подлежат парни в возрасте от 18 до 27 лет, у которых нет каких-либо оснований для отсрочки (получение образования, состояние здоровья и тому подобное).

Где будет проходить службу призывник – зависит от плана проведения призыва и плана отправления. Пожелания призывника относительно места службы учитываются, но они могут иногда не совпадать с перечнем воинских частей.

Всего в войска из разных регионов планируется отправить 14 246 человек, из них в:

Вооруженных Сил Украины планируют набрать – 6 500 человек,

Государственной специальной службы транспорта – 600 человек,

Национальной гвардии – 4 646 человек,

Госпогранслужбы – 2 500 человек.

Объем расходов для проведения призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле – июне 2021 года утвержден в сумме более 66 млн гривен.

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Какой срок службы в армии?

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", срок службы в армии составляет:

18 месяцев – для призывников, не имеющих высшего образования;

12 месяцев – для призывников с академической степенью магистра.

В случае объявления военного положения или мобилизации, срочники не подлежат увольнению в запас и продолжают служить до принятия решения о демобилизации.

Отправляют призывников на войну?

Ни в коем случае. Каждый из призванных на срочную военную службу юношей проходит службу исключительно на мирной территории нашего государства, в зону проведения операции Объединенных сил их не направляют. Даже если кто-то из военнослужащих-срочников изъявляет желание проходить службу в зоне боевых действий – его туда не направят.

Кому придут повестки?

Мужчинам в возрасте 20-27 лет, которые признаны годными к строевой подготовке и не имеют оснований для отсрочки или освобождения от армии, обязаны пройти службу в рядах Вооруженных сил Украины.

Граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на срочную службу только по собственному желанию.

Граждан призывного возраста, которые не завершили обучение в школе, на срочную военную службу не будут призывать.

После получения повестки призывник должен явиться в указанное время и день в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Далее он будет проходить медицинский осмотр и профессионально-психологический отбор.

Как получить отсрочку от призыва?

По закону, полное освобождение от службы в армии могут получить те, кто:

признан по состоянию здоровья непригодным к военной службе;

достигли 27-летнего возраста (на день отправления на срочную службу);

до приобретения гражданства Украины прошли службу в других государствах:

выполнили обязанности службы в военном резерве в течение сроков 1 и 2 контрактов;

после окончания высших учебных заведений присвоены военные (специальные) звания офицерского (начальствующего) состава;

осужденные за совершение преступления к лишению свободы, ограничению свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания;

чьи близкие родственники погибли, умерли или стали инвалидами во время прохождения военной службы или сборов военнообязанных.

Кто может получить полное освобождение от армии / Инфографика 24 канала

Перечень граждан, которые могут получить отсрочку также немалый: мужчины, имеющие двух и более детей или беременную жену, призывники, которые являются единственными кормильцами в семье, педагоги, врачи, священнослужители, полицейские, резервисты, студенты дневных отделений ПТУ, ВУЗОВ и духовных семинарий и тому подобное.

Исчерпывающий перечень оснований для получения отсрочки изложен в статье 17 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

И отсрочка, и освобождение от службы оформляются исключительно по решению призывной комиссии на основании проведенной военно-врачебной экспертизы и после предоставления документов, подтверждающих причину отсрочки.

Если призывник на момент призыва является студентом, но хочет пойти служить – ему предоставляется академический отпуск на период прохождения службы. Совмещать учебу и военную срочную службу нельзя.

На все время военной службы за срочником сохраняется рабочее место, если он официально трудоустроен, и среднемесячная заработная плата.

Что будет с "уклонистами" от призыва?

Для них закон предусматривает два вида ответственности – административную и уголовную. Административное наказание предусмотрено за неявку в военкомат – первое нарушение влечет за собой штраф от 85 до 119 гривен, повторное – от 170 до 255 гривен.

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Уголовная ответственность за уклонение от призыва на срочную военную службу наступает по статье 335 УК Украины и предусматривает ограничение свободы на срок до 3-х лет.