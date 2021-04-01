С 1 апреля в Украине начинается весенний призыв в армию. В этом году в армию различных подразделений планируют привлечь меньше призывников, чем в прошлом году.

Соответствующий указ о начале призыва подписал президент Украины. В условиях пандемии призыв несколько изменится: например, призывники будут проходить обсервацию, прибыв в часть.

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Сколько будет призывников в 2021 году

В период с апреля по июнь этого года призовут на срочную военную службу 14 246 человек.

Куда направят призывников:

в Вооруженные Силы Украины – 6 500 человек,

в Государственную специальную службу транспорта – 600 человек,

в Национальную гвардию – 4 646 человек,

в Государственную пограничную службу – 2 500 человек.

Для сравнения, в прошлом году на срочную военную службу в Вооруженные Силы Украины призвали в мае-июле 9 тысяч лиц и в октябре-декабре – 7,5 тысяч человек.

Показатели нынешнего призыва в Вооруженные Силы уменьшили до 6,5 тысяч человек. Сделали это из-за увеличения количества военных по контракту и для недопущения перелимита военных в Вооруженных Силах.

Следовательно, в ряды Вооруженных Сил Украины призывают все меньшее количество срочников, в то же время некоторые другие военные формирования наоборот нарастили их численность,

– отметил полковник Валерий Дендебера.

Призыв в условиях пандемии: что изменится

В условиях пандемии COVID-19 призыв будет проходить с соблюдением требований и карантинных ограничений. Массовой вакцинации для призывников не будет: они не включены в приоритетные группы.

Однако, во время пребывания в Вооруженных Силах Украины они смогут получить прививки: поскольку военнослужащие относятся к приоритетным группам.

По прибытии призывников к военной части, они будут находиться в обсервации в течение 14 дней.

В ВСУ напомнили: военнослужащих срочной службы, даже по собственному желанию, в район проведения операции Объединенных сил не направляют.

Что известно о призыве-2021

Призыв в сухопутные войска ВСУ будет проводиться с начала апреля до конца июня.

Первыми получат повестку лица, которым уже исполнилось 20 – 27 лет.

Исключение – те, кто имеет право на частичное или полное освобождение от военной службы.

Также призыв 2021 года станет первым в Украине, когда в армию будут призывать 18-летних юношей. При этом нужно будет получить от них письменное согласие.

Закон об уклонении от армии