В Украине 1 апреля начинается весенний призыв в армию
С 1 апреля в Украине начинается весенний призыв в армию. В этом году в армию различных подразделений планируют привлечь меньше призывников, чем в прошлом году.
Источник:штаб ВСУ
Соответствующий указ о начале призыва подписал президент Украины. В условиях пандемии призыв несколько изменится: например, призывники будут проходить обсервацию, прибыв в часть.
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Сколько будет призывников в 2021 году
В период с апреля по июнь этого года призовут на срочную военную службу 14 246 человек.
Куда направят призывников:
- в Вооруженные Силы Украины – 6 500 человек,
- в Государственную специальную службу транспорта – 600 человек,
- в Национальную гвардию – 4 646 человек,
- в Государственную пограничную службу – 2 500 человек.
Для сравнения, в прошлом году на срочную военную службу в Вооруженные Силы Украины призвали в мае-июле 9 тысяч лиц и в октябре-декабре – 7,5 тысяч человек.
Показатели нынешнего призыва в Вооруженные Силы уменьшили до 6,5 тысяч человек. Сделали это из-за увеличения количества военных по контракту и для недопущения перелимита военных в Вооруженных Силах.
Следовательно, в ряды Вооруженных Сил Украины призывают все меньшее количество срочников, в то же время некоторые другие военные формирования наоборот нарастили их численность,
– отметил полковник Валерий Дендебера.
Призыв в условиях пандемии: что изменится
В условиях пандемии COVID-19 призыв будет проходить с соблюдением требований и карантинных ограничений. Массовой вакцинации для призывников не будет: они не включены в приоритетные группы.
Однако, во время пребывания в Вооруженных Силах Украины они смогут получить прививки: поскольку военнослужащие относятся к приоритетным группам.
По прибытии призывников к военной части, они будут находиться в обсервации в течение 14 дней.
Что известно о призыве-2021
- Призыв в сухопутные войска ВСУ будет проводиться с начала апреля до конца июня.
- Первыми получат повестку лица, которым уже исполнилось 20 – 27 лет.
- Исключение – те, кто имеет право на частичное или полное освобождение от военной службы.
- Также призыв 2021 года станет первым в Украине, когда в армию будут призывать 18-летних юношей. При этом нужно будет получить от них письменное согласие.
Закон об уклонении от армии
- За несколько дней до начала призыва Верховная Рада поддержала законопроект, который увеличил наказание для тех, кто уклоняется от службы в армии.
- Документ вносит изменения в Уголовный кодекс. Поэтому за уклонение могут посадить на срок от 3 до 5 лет.
- Уклонение от воинского учета после предупреждения комиссара будут наказывать штрафом от 5 100 до 8 500 гривен. Уклонение от учебных сборов – от 8 500 до 11 900 гривен или исправительными работами на срок до 2 лет.
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