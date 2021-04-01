В Україні 1 квітня починається весняний призов в армію
З 1 квітня в Україні починається весняний призов в армію. Цьогоріч до лав армії різних підрозділів планують залучити менше призовників, ніж торік.
Джерело:штаб ЗСУ
Відповідний указ про початок призову підписав президент України. В умовах пандемії призов дещо зміниться: наприклад, призовники проходитимуть обсервацію, прибувши у частину.
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Скільки буде призовників у 2021 році
У період з квітня до червня цього року призвуть на строкову військову службу 14 246 осіб.
Куди спрямують призовників:
- до Збройних Сил України – 6 500 осіб,
- Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб,
- Національної гвардії – 4 646 осіб,
- Державної прикордонної служби – 2 500 осіб.
Для порівняння, минулого року на строкову військову службу до Збройних Сил України призвали у травні-липні 9 тисяч осіб та у жовтні-грудні – 7,5 тисяч осіб.
Показники цьогорічного призову до Збройних Сил зменшили до 6,5 тисяч осіб. Зробили це через збільшення кількості військових за контрактом та задля недопущення переліміту військових у Збройних Силах.
Відтак, до лав Збройних Сил України призивають дедалі меншу кількість строковиків, в той же час деякі інші військові формування навпаки наростили їхню чисельність,
– зазначив полковник Валерій Дендебера.
Призов в умовах пандемії: що зміниться
В умовах пандемії COVID-19 призов відбуватиметься з дотриманням вимог та карантинних обмежень. Масової вакцинації для призовників не буде: вони не включені до пріоритетних груп.
Проте, під час перебування в Збройних Силах України вони матимуть змогу отримати щеплення: оскільки військовослужбовці належать до пріоритетних груп
Після прибуття призовників до військової частини, вони перебуватимуть в обсервації протягом 14 днів.
Що відомо про призов-2021
- Призов до сухопутних військ ЗСУ проводитиметься з початку квітня до кінця червня.
- Першими отримають повістку особи, яким вже виповнилось 20 – 27 років.
- Виняток – ті, хто має право на часткове чи повне звільнення від військової служби.
- Також призов 2021 року стане першим в Україні, коли до армії призиватимуть 18-річних юнаків. При цьому потрібно буде отримати від них письмову згоду.
Закон про ухиляння від армії
- За декілька днів до початку призову Верховна Рада підтримала законопроєкт, який збільшив покарання для тих, хто ухиляється від служби в армії.
- Документ вносить зміни до Кримінального кодексу. Відтак за ухилення можуть ув'язнити на термін від 3 до 5 років.
- Ухилення від військового обліку після попередження комісара каратимуть штрафом 5100 до 8500 гривень. Ухилення від навчальних зборів – від 8500 до 11900 гривень або виправними роботами на термін до 2 років.
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