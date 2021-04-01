З 1 квітня в Україні починається весняний призов в армію. Цьогоріч до лав армії різних підрозділів планують залучити менше призовників, ніж торік.

Відповідний указ про початок призову підписав президент України. В умовах пандемії призов дещо зміниться: наприклад, призовники проходитимуть обсервацію, прибувши у частину.

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Скільки буде призовників у 2021 році

У період з квітня до червня цього року призвуть на строкову військову службу 14 246 осіб.

Куди спрямують призовників:

до Збройних Сил України – 6 500 осіб,

Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб,

Національної гвардії – 4 646 осіб,

Державної прикордонної служби – 2 500 осіб.

Для порівняння, минулого року на строкову військову службу до Збройних Сил України призвали у травні-липні 9 тисяч осіб та у жовтні-грудні – 7,5 тисяч осіб.

Показники цьогорічного призову до Збройних Сил зменшили до 6,5 тисяч осіб. Зробили це через збільшення кількості військових за контрактом та задля недопущення переліміту військових у Збройних Силах.

Відтак, до лав Збройних Сил України призивають дедалі меншу кількість строковиків, в той же час деякі інші військові формування навпаки наростили їхню чисельність,

– зазначив полковник Валерій Дендебера.

Призов в умовах пандемії: що зміниться

В умовах пандемії COVID-19 призов відбуватиметься з дотриманням вимог та карантинних обмежень. Масової вакцинації для призовників не буде: вони не включені до пріоритетних груп.

Проте, під час перебування в Збройних Силах України вони матимуть змогу отримати щеплення: оскільки військовослужбовці належать до пріоритетних груп

Після прибуття призовників до військової частини, вони перебуватимуть в обсервації протягом 14 днів.

У ЗСУ вкотре нагадали: військовослужбовців строкової служби, навіть за власним бажанням, в район проведення операції Об'єднаних сил не направляють.