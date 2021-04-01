Дата початку весняного призову в Україні – 1 квітня. Що потрібно знати призовникам та хто має право на відстрочку – читайте у нашому матеріалі.

З відмінностей від попередніх призовів: у 2021 році до лав різних підрозділів планують залучити менше призовників, ніж торік.

Зверніть увагу В Україні 1 квітня починається весняний призов в армію

Через пандемію COVID-19 призов відбуватиметься з дотриманням вимог та карантинних обмежень. Масової вакцинації для призовників не буде: вони не включені до пріоритетних груп. Однак вже під час перебування в Збройних Силах України вони матимуть змогу отримати щеплення.

Після прибуття призовників до військової частини, вони перебуватимуть в обсервації протягом 14 днів.

Скільки триватиме почнеться весняний призов 2021?

Призов триватиме із квітня по червень.

До призову підлягають хлопці у віці від 18 до 27 років, у яких немає будь-яких підстав для відстрочки (отримання освіти, стан здоров'я тощо).

Де проходитиме службу призовник – залежить від плану проведення призову і плану відправлення. Побажання призовника щодо місця служби враховуються, але вони можуть іноді не співпадати із переліком військових частин.

Усього до війська з різних регіонів планується відправити 14 246 осіб, з них до:

Збройних Сил України планують набрати – 6 500 осіб,

Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб,

Національної гвардії – 4 646 осіб,

Держприкордонслужби – 2 500 осіб.

Обсяг видатків для проведення призову громадян України на строкову військову службу в квітні – червні 2021 року затверджений у сумі понад 66 млн гривень.

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Який термін служби в армії?

Відповідно до закону "Про військовий обов'язок й військову службу", термін служби в армії становить:

18 місяців – для призовників, які не мають вищої освіти;

12 місяців – для призовників з академічним ступенем магістра.

У разі оголошення воєнного стану або мобілізації, строковики не підлягають звільненню у запас і продовжують служити до прийняття рішення про демобілізацію.

Чи відправляють призовників на війну?

У жодному разі. Кожен із призваних на строкову військову службу юнаків проходить службу виключно на мирній території нашої держави, у зону проведення операції Об’єднаних сил їх не направляють. Навіть якщо хтось із військовослужбовців-строковиків виявляє бажання проходити службу у зоні бойових дій – його туди не направлять.

Кому прийдуть повістки?

Чоловікам віком 20-27 років, які визнані придатними до стройової підготовки і не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії, зобов'язані пройти службу в рядах Збройних сил України.

Громадяни у віці 18-19 років можуть бути призвані на строкову службу лише за власним бажанням.

Громадян призовного віку, які не завершили навчання в школі, на строкову військову службу не призиватимуть.

Після отримання повістки призовник має з’явитися у вказаний час і день до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Далі він буде проходити медичний огляд і професійно-психологічний відбір.

Як отримати відстрочку від призову?

За законом, повне звільнення від служби в армії можуть отримати ті, хто:

визнаний за станом здоров'я непридатним до військової служби;

досягли 27-річного віку (на день відправлення на строкову службу);

до набуття громадянства України пройшли службу в інших державах:

виконали обов'язки служби у військовому резерві протягом строків 1 і 2 контрактів;

після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу;

засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, в тому числі із звільненням від відбування покарання;

чиї близькі родичі загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних.

Хто може отримати повне звільнення від армії / Інфографіка 24 каналу

Перелік громадян, які можуть отримати відстрочку також чималий: чоловіки, які мають двох і більше дітей або вагітну дружину, призовники, які є єдиними годувальниками в сім’ї, педагоги, лікарі, священнослужителі, поліцейські, резервісти, студенти денних відділень ПТУ, ВНЗ і духовних семінарій тощо.

Вичерпний перелік підстав для отримання відстрочки викладений в статті 17 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

І відстрочка, і звільнення від служби оформлюються виключно за рішенням призовної комісії на підставі проведеної військово-лікарської експертизи та після надання документів, які підтверджують причину відстрочки.

Якщо призовник на момент призову є студентом, але хоче піти служити – йому надається академічна відпустка на період проходження служби. Поєднувати навчання та військову строкову службу не можна.

На весь час військової служби за строковиком зберігається робоче місце, якщо він офіційно працевлаштований, і середньомісячна заробітна плата.

Що буде із "ухилянтами" від призову?

Для них закон передбачає два види відповідальності – адміністративну й кримінальну. Адміністративне покарання передбачене за неявку у військкомат – перше порушення тягне за собою штраф від 85 до 119 гривень, повторне – від 170 до 255 гривень.

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Кримінальна відповідальність за ухилення від призову на строкову військову службу настає за статтею 335 КК України й передбачає обмеження волі на строк до 3-х років.