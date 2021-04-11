Обострение на востоке Украины держит в страхе всю страну и международное сообщество. Верховная Рада уже позволила президенту призывать в армию резервистов без объявления мобилизации. Военные эксперты же уверяют, что к полномасштабному наступлению надо быть готовыми всегда.

Стоит ли в стране объявлять полную мобилизацию, что такое территориальная оборона и зачем нам военное положение – об этом и не только читайте во второй части интервью с генералом Вооруженных сил Украины и экс-заместителем секретаря Совета национальной безопасности Сергеем Кривоносом.

Первая часть интервью У нас есть месяц, чтобы подготовиться, – интервью с Сергеем Кривоносом об обострении на Донбассе

Об обострении на границах

По вашему мнению, сценарий Грузии возможен в Украине?

Возможен.

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Значит нам не стоит никаких превентивных действий делать, чтобы этого не было? Какими должны быть наши действия сейчас?

Относительно вопроса превентивных действий. Это как раз задача России – спровоцировать нас на определенные действия. Эти действия могут быть также проведены Россией, но выданы, как наши. К этому также нужно быть готовым. История показывает огромное количество ситуаций, когда такие провокации приводили к конфликтам:

начало Второй мировой – Гляйвицкий конфликт;

начало российско-финской войны – Манильский конфликт;

непосредственно Грузия.

Потом уже никто не выясняет, действительно ли все это было. До сих пор не определено, кто там первый начал стрелять, кто был прав. Когда начинается огонь – тогда уже клубок смерти закручивается и очень трудно определить, кто же прав. Это самое главное, чтобы этот клубок не начал крутиться. Однако к этому надо быть готовыми.



Сергей Кривонос / Фото 24 канала

О мобилизации и военном положении

Рада разрешила президенту объявлять мобилизацию резервистов в обход парламента. Предполагается, что мобилизация резервистов в течение суток возможна в случае обострения ситуации на фронте или во время нарушения границ Украины. Обострение на фронте имеем, но нарушение границ – надеемся, что этого не будет. Когда должна быть объявлена ​​мобилизация и достаточно ли у нас на это сил?

Как раз в отношении вопроса проведения мобилизации. У нас есть тяжелый опыт мобилизации в 2014 – 2015 годах. Например, ситуация в 2014 году была значительно хуже, чем сейчас. Даже по материально-техническому обеспечению.

Иногда в 2014 году у нас даже не было обуви и одежды, чтобы предоставить тем, кого призывали. Для того, чтобы быть готовым, надо провести тренировку в отношении способности этих мобилизационных мероприятий. Примут ли такое решение, или побоятся обвинений со стороны России в том, что мы уже начали мобилизацию – неизвестно. Однако не будем спешить.



Расположение российских группировок возле границы / Инфографика 24 канала

Следует сначала провести нормальное оповещение тех, кого планируют призывать. Пожалуй, один из первых факторов, которые нужно сделать в случае мобилизации – закрыть все границы, чтобы ни один гражданин Украины, который, согласно Конституции, должен защищать государство, не убежал, как это было в 2014 – 2015 годах. Тогда десятками тысяч эти люди бежали и прятались от мобилизации за рубежом.

Важно! Временное закрытие границ возможно в случае вторжения на территорию Украины вооруженных формирований, экстремистски настроенных лиц и военной агрессии со стороны России. Отметим, что инициатива якобы закрыть пункты пропуска через государственную границу была еще в 2014 году.

Если мы хотим, чтобы все были мобилизованы – надо работать с этими людьми, чтобы они были обучены и обеспечены. На ровном месте оно не может появиться. Во время войны ты никогда не поднимешься до уровня своих фантазий. Ты всегда опустишься до уровня своей тренированности.

Не надо ли нам сделать шаг на опережение и ввести полную мобилизацию? И почему у нас до сих пор не введено военное положение?

Относительно полной мобилизации, то на этот вопрос я ответил еще в декабре. Не является проблемой ввести полную мобилизацию, но способны ли мы ее обеспечить и провести полноценно? Слово "полная" мобилизация – не является правильным, поскольку полная мобилизация – это не поставить всех под ружье, весь народ. Надо призывать тех, кто готов, и обеспечить их, чтобы они были способны выполнить свои задачи.



Кривонос: "О мобилизации – пока не будем спешить" / Фото 24 канала

А относительно введения военного положения, то да, возможно, это давно уже надо было сделать. И этот вопрос стоит перед политиками, потому что очень часто, когда мы говорим о войне с Российской Федерацией, у наших политических партнеров возникает вопрос – где война, если она не объявлена? Поэтому это вопрос, который висит в воздухе и до сих пор не решен. Рано или поздно его надо признавать, потому что, возможно, в определенных моментах взаимоотношений наши партнеры будут лучше нас поддерживать.

Что такое тероборона и почему она необходима

Ваш законопроект о территориальной обороне подали в середине декабря. 2 февраля его включили в повестку дня – на том пока все. Известно ли вам, какие действия будут следующие и готовы ли за него голосовать? Почему мы до сих пор его не приняли?

Прежде всего его даже не рассмотрел Комитет безопасности и обороны. Офис Президента продолжил влиять на Верховную Раду относительно затягивания этого процесса, хотя никакого отношения к Раде не имеет.

Один из руководителей комитета сказал, что они не хотят ссориться с ОП. Чиновник, который назначен, дальше давит на народного избранника. Кто-то обещал на уровне ОП и СНБО, что их законопроект будет внесен до 29 декабря президентом. Сегодня уже, простите, 10 апреля – мы ничего не видим. Это неправильно, 31 марта на совещании по вопросу территориальной обороны генерал-полковник Михаил Коваль заявил, что пока не будут спешить с принятием закона, ожидая еще определенного количества документов.

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Однако враг стоит на пороге нашей страны. Вопрос запуска процесса надо ускорить, но кто-то очень заинтересован в обратном. Кто-то не хочет, чтобы народ Украины имел возможность с оружием в руках защищать страну не только в рядах Вооруженных сил. Защищать себя, свою семью, дом, улицы и свой город или село в любой момент.

О легализации оружия

Скажите, как вы относитесь к законопроекту, который разрабатывают в ОП. Как вы относитесь к свободному хранению оружия гражданами дома, ведь это был один из главных пунктов вашего законопроекта?

Там было написано, что не граждане Украины, а военнослужащие территориальной обороны – это совсем другое дело. Это те люди, которые заключили контракт, прошли проверку, прошли обучение в течение длительного этапа и только потом могут получить от государства оружие для хранения дома в случае необходимости выполнения задач. Так это прописано в законопроекте, а не просто "записался и тебе выдали оружие".

Некоторые воспринимают и пытаются показать эту ситуацию так, что мы раздаем всем, кому попало это оружие. Нет, это длительный процесс и контролируемый силовыми структурами, которые участвуют в территориальной обороне.

Территориальная оборона – это комплекс способности государства действовать в критических условиях и комплекс критического руководства. Не только в военное время, но и как раз в случае техногенных катастроф или, например, коронавируса. Наличие нормальной территориальной обороны позволит реагировать на эти ситуации и не допускать или сводить их последствия к минимуму.

У меня есть ваша цитата: "Тероборона позволит максимально быстро взять под контроль и контролировать ситуацию на той территории, где она сейчас находится и где есть угроза. Под контроль берутся те объекты, которые являются критически опасными". Здесь вопрос другой – не создаст ли тероборона собственную частную армию внутри страны?

Нет, не создаст. Во-первых, государство этим процессом занимается. И как раз люди, которые будут привлекаться к территориальной обороне, будут проверяться специализированными органами – и СБУ, и МВД относительно их прошлого, толерантности, связей с возможными врагами страны.

Во-вторых, руководство страны на уровне регионов и областей также будет проходить проверку. И те, кто хочет выдвинуть нам обвинение, что закон является непосредственно сепаратистским, то, уважаемые, руководство областей и регионов назначается указом президента, поэтому проверку должен проводить Офис Президента и СБУ. Если кто-то сомневается в тех, кого они назначают, то возникает вопрос – насколько профессиональны эти люди, как они выполняют свои обязательства?

То, что мы предлагаем, это коллегиальная структура – на уровне областей создают штабы и в этих штабах работают представители всех силовых структур и местных органов самоуправления. Поэтому никаких частных армий не будет.

А как насчет вас? Вы сейчас после увольнения из СНБО находитесь в резерве Минобороны. Чем вы сейчас занимаетесь? И если войны с Россией не будет, планируете ли вы вернуться в политику?

Сейчас я действующий военнослужащий.

О Семенченко и Шевченко

Давайте поговорим о Семене Семенченко и Евгении Шевченко, которых арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Одного за создание частной военной компании. Другого за поставки запчастей к зенитно-ракетным комплексам Р300 из России в Украину. Как так произошло?

При отсутствии закона о частных военных компаниях пока рано квалифицировать, что это такое. Мы об этом говорим, и я лично поддерживаю, что нужно иметь закон о частных военных компаниях, который надо рассмотреть в Верховной Раде и, в случае необходимости, принять.

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Он бы помог определить правила, которые разграничили все же, где та грань, которая разрешается государством, а где не разрешается. Например, в США достаточно большое количество частных военных компаний, но все эти компании работают под жестким контролем государства и очень часто в интересах государства. Частные военные компании уменьшают нагрузку на Вооруженные силы США и во многих случаях это уменьшает напряжение внутри страны при определенных потерях этих людей.

Получается, что у нас то, что не запрещено, разрешено автоматически?

Видимо, для того и нужен закон, чтобы избежать двойной трактовки одних и тех же моментов.

Вы об этом знали? Участвовали в тренировке этой частной военной компании Семенченко?

Нет. Не знал, и непосредственно не занимался тренировкой, у меня хватает своих проблем и выполнения своих задач.

Действующая власть сажает добровольцев, предыдущая власть также сажала добровольцев. Вы думаете каждая власть боится людей, независимых от себя, которые несмотря на это готовы защищать страну с оружием в руках, и поэтому с ними расправляются?

Интересный вопрос... К сожалению, ситуация продолжается и борьба с теми, кто защищали Украину, начиная с 2014 года, продолжается. Это как раз же является огромной проблемой.

Это является одним из очередных этапов информационно-психологической операции, которую мы собственными руками проводим против собственных патриотов. В СМИ всегда при любых уголовных преступлениях подчеркивают, что это сделал бывший "атошник", чего тогда не пишут, что это сделал какой-то сантехник, гинеколог, налоговик? Именно из-за этого подчеркивания об "атошниках" создается, как капля за каплей, отношение к военным, которые защищали нашу Родину в течение этих лет, как к людям, которые приносят негатив для общества. Надо делать наоборот.



Кривонос: "Украине нужен закон о частных военных компаниях" / Фото 24 канала

По моему мнению, не люди, которые вернулись с фронта, должны подстраиваться под общество, а общество, которое они защищали, должно подстроиться под тех, кто их защищал. Это будет как раз уважением и почетом тем, кто защищал украинские дома, семьи и детей.

Как это сделать? И что не сделано до сих пор?

У нас как раз на уровне Министерства по делам ветеранов надо разрабатывать и продолжать наращивать программы, для тех, кто вернулся с фронта. Чтобы они быстро привыкли к мирному сосуществованию. А именно создание и реализация закона о территориальной обороне ускорила бы этот процесс, потому что во многих случаях ментально те, кто вернулся с фронта, не могут стать гречкосеями и пахарями. Они остаются воинами. Для того, чтобы они оставались воинами и не приносили проблем в обществе, дайте им возможность быть воинами.

Именно опыт показывает, что те люди, которые в субботу и воскресенье занимаются вопросами территориальной обороны, возвращаясь затем в свои дома и семьи, снимают это напряжение, которое существует под общим пониманием "посттравматический" синдром.

Могут ли вступить в территориальную оборону те, кто не был военнослужащими?

Конечно могут. Наш законопроект предусматривает, что мы значительно расширим возможности приобретения оборонительных навыков гражданами Украины. Мы предполагаем, что это может со временем даже привести к отказу от срочной службы.

Интервью с Сергеем Кривоносом на 24 канале: смотрите видео