Украина и Запад обеспокоены действиями России, которая стягивает войско и технику к границе. Заговорили даже о вероятной полномасштабной войне. Сергей Кривонос считает, что у Украины есть примерно месяц, чтобы подготовиться, ведь необходимо быть готовыми к любой ситуации.

Действительно ли Россия решится пойти в наступление – можно только догадываться. Генерал Вооруженных сил Украины и экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны рассказал о своих предположениях и сказал, как готовиться Украине.

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О Порошенко и Зеленском

Каково ваше отношение к Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому, как к главнокомандующим? Не политическая оценка, а военная.

Сравнивать 2 президентов как военных, возможно, не совсем корректно, но ситуация, в которой был Порошенко и та, в которой сейчас находится Зеленский – не совпадают по напряжению. Сравнивать 2014 – 2015 годы и настоящее тяжело.

К сожалению, как раз этот (2021 год – 24 канал) показал несостоятельность многих государственных руководителей по организации борьбы с коронавирусом. Это как раз та линия, которая подчеркнула – профессионально действуют руководители, или нет. Вопрос в том, что люди, которые назначены, часто не имеют опыта и не понимают тех правил игры, которые надо определять. Как раз отсутствие опыта и определяется неспособностью вовремя принимать правильное решение, анализировать ситуацию, оценивать, как можно все решить.



Кривонос сравнил Порошенко и Зеленского / Фото EPA

По действиям я вижу, что правильных выводов не делают. Даже то, насколько сейчас уменьшена роль академии при Президенте Украины, ее вообще переводят из-под подчинения Офиса Президента. В моем понимании это как раз Офис, который должен "ковать" те кадры, которые должны работать на уровне и министерств, и областей, и районов.

Это как раз та альма-матер, где определяются общие правила игры на уровне государства – независимо, или это медики, которые руководят процессом на уровне Министерства здравоохранения, или это военные, которые по окончании службы идут работать в государственные органы власти. Если нет системы и правил, если мы не готовим эти команды, то я понимаю, что в дальнейшем будут провалы.

Можно просто зайти на сайт Офиса Президента, ввести "главы областных администраций" и потратить по крайней мере полчаса времени для того, чтобы посмотреть на образование и предыдущий опыт этих людей. Во многих случаях это вызывает вопросы:

Кто занимается кадровой политикой по подбору этих людей?

По каким критериям подбирают госруководителей?

Интервью с Сергеем Кривоносом в программе "Перекрестный допрос": смотрите видео

О скандале с высказыванием нардепа "валить из страны"

Хочется вспомнить отчет Руслана Хомчака в Раде. Видели ли вы сообщение, которое писала одна из "слуг народа", о том, что нужно "валить из этой страны"? Что думаете по этому поводу?Как раз выступление главнокомандующего генерала-полковника Хомчака в тот день показало, каким в Верховной Раде является отношение к национальной безопасности. Его, как главкома, заслушивали до 15 минут, а вот вопрос поджога дверей в Офисе Президента обсуждали полтора часа. Сравним важность и приоритетность этих задач.

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Либо народные депутаты не были готовы задавать профессиональные вопросы, касающиеся нацбезопасности и обороны, либо их это не интересует.

По вашему мнению, почему закон о коллаборантах до сих пор не проголосован в Украине?

Во-первых, я бы больше конкретизировал вопрос, он не только о коллаборантах, здесь 2 понятия: коллаборационизм и сепаратизм. Это надо разделять.

Во-вторых, то, что он нужен давно, однозначно, поддерживаю. Однако вопрос в том, понимают ли люди, которые должны голосовать, важность этого и опасность, которую несет в себе вопрос покрывания коллаборационизма. Пожалуй, как раз этот законопроект четко определил бы, кто за Украину, а кто против.

Об обострении на Донбассе

Только за последнее время погибли 10 украинских военных, и это при так называемом режиме прекращения огня. Собрать советников ТКГ не удается, а Кремль отказался от переговоров лидеров "нормандской четверки". Что дальше?

Дальше будет подниматься градус напряжения, давление на политическое руководство Украины и продолжение очередного этапа информационно-психологической операции, направленной на дискредитацию Украины на политической арене.

Что известно об обострении на Донбассе? 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия стягивает армию к границе с Украиной. Отметим, что накануне произошло обострение под Шумами, где 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия стягивает армию к границе с Украиной. Отметим, что накануне произошло обострение под Шумами, где погибли 4 украинских бойца . Насторожило Украину также то, что глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил проверку боевой готовности своих вооруженных сил. После этого начали обсуждать вероятную полномасштабную войну.

Будут пытаться показать нашу несостоятельность и неорганизованность и то, что как раз мы якобы провоцируем и выступаем за продолжение войны на территории Донецкой и Луганской областей.

Последнюю неделю боевики обустраивают новые позиции возле донецкого аэропорта, Россия перебросила на границу с Украиной "Искандеры", также они обустроили там полевой лагерь. Вероятно, это укрепление позиций произошло после наших заявлений о вступлении в НАТО. Чего ожидать дальше?

Не надо ждать. Мне, как военному, четко понятно, что надо делать в этой ситуации с учетом того, что мы такой этап проходили в 2014 году – с моей точки зрения, поездка на фронт очень важна, поддержка верховным главнокомандующим наших бойцов – это очень хорошо.

Обратите внимание! Владимир Зеленский прибыл на передовую 8 апреля после обострения. Он заявил, что хочет поднять боевой дух украинских воинов.

Однако надо отойти от тактической поддержки непосредственно тех, кто воюет на одном из участков фронта, а значительно шире подойти к тому, чтобы вспомнить – безопасность страны является одной из конституционных обязанностей президента. Надо применить такие меры.

Организовать огромное количество мер, которые смогли бы подготовить нас к возможной агрессии России : и население, и те функциональные структуры, которые отвечают за наши действия, чтобы удержать государство в нормальном существовании.

: и население, и те функциональные структуры, которые отвечают за наши действия, чтобы удержать государство в нормальном существовании. Нужно провести тренировку областных вооруженных пунктов , что касается проведения мобилизации, если она будет. Особенно администраций районов и областей, что касается действий в случае обострения ситуаций и возможных авиационных и артиллерийских ударов по нашей территории.

, что касается проведения мобилизации, если она будет. Особенно администраций районов и областей, что касается действий в случае обострения ситуаций и возможных авиационных и артиллерийских ударов по нашей территории. Проверить готовность бомбоубежищ по всей территории Украины , чтобы четко объяснить, где и что находится, чтобы не было паники.

, чтобы четко объяснить, где и что находится, чтобы не было паники. Самое главное – самим себе дать ответ, готовы ли мы.

Так, мы готовы, но с учетом того, что граница с Россией достаточно большая, мы должны четко понять, что мы должны быть готовы к любой ситуации. У нас есть около месяца, чтобы подготовиться к этому. Потому что по нашим прогнозам, если будет обострение ситуации – это как раз будет на первую половину мая, поэтому время есть.

Самое главное сейчас – не ожидать, не скрещивать пальцы, а как раз четко указать, что делать. В масштабах государства нужно четко поделить, кто и что делает, а также увидеть, где у нас слабые места.



Кривонос в программе "Перекрестный допрос" / Фото 24 канала

Как вы думаете, если Россия осмелится ударить по Украине? Откуда это произойдет?

Вспомним, сколько за предыдущие 8 лет россияне прорабатывали вопросы, касающиеся проведения учений вдоль наших границ. У них есть варианты действий из любой точки наших границ с Россией.

* Первый вариант. Они будут пытаться расшатать ситуацию внутри страны, чтобы провести дестабилизацию. Их интересуют те города, которые являются критически важными:

Одесса;

Николаев;

Мариуполь;

Мелитополь;

Запорожье;

Харьков.

Как раз те города, где расположена нормальная и развитая структура аэродромов, где в случае успеха они смогут посадить свои самолеты и вертолеты, которые потом расскажут, что это захват украинских Вооруженных сил повстанцами и это не техника.

* Второй вариант. То количество сил и средств морского десанта, которое сейчас проводит накопление в районе Новороссийска и Севастополя, в дальнейшем в любой момент может быть выдвинуто на тех участках, которые предназначены для ведения успешных десантов.

* Третий вариант – со стороны Донбасса. Эскалация конфликта, отвлечение всех сил и средств, которые у нас есть, а затем удар по участкам, где у нас пусто. В частности, такие области:

Харьковская;

Черниговская;

Сумская.

Вариантов много, мы не сможем одной ладонью накрыть ту великую страну, которую нам надо защищать. Надо быть готовыми к любым действиям и не паниковать. Россиянам нужна короткая победа, потому что экономически и политически затягивать этот процесс они не смогут.

Их задача – заставить политическое руководство Украины пойти на уступки и оправдать эти действия перед мировым обществом.

Об оценке Зеленскому

До начала программы мы говорили о том, чем похожи и чем разные 2 президента: Петр Порошенко и Владимир Зеленский. В этой ситуации мы можем их сравнить?

Можем. Если будет обострение, это как раз и покажет состоятельность Зеленского к выполнению своих функциональных обязанностей как верховного главнокомандующего.

Что еще должен делать сейчас президент?

Прежде всего он должен активизировать свою работу по международной поддержке.

Байден позвонил.

Байден позвонил – это хорошо, но не только Байден является нашим стратегическим партнером. Есть еще Канада, Великобритания, Польша, Литва, Япония. Со всеми ними надо проводить работу по поддержке.

Справка. Событие случилось 2 апреля. Тогда президент США Джо Байден впервые позвонил Владимиру Зеленскому. Политики обсудили военную активность на границе с Украиной, а также борьбу с коррупцией.

По чему мы будем делать выводы, справился ли президент Зеленский? Не допустил военных действий или сработал на опережение?

Время покажет. Самое главное, не хотелось бы, чтобы действия или возможные ошибки президента были связаны потом с большими человеческими потерями.

Год назад, когда вы еще были заместителем секретаря СНБО, вы говорили, что президент Зеленский много научился и понял, особенно в вопросах национальной безопасности. После того, как вас уволили из СНБО, вы так же считаете, что Владимир Зеленский быстро учится и разбирается в вопросах национальной безопасности?

Вопрос является не совсем корректным, пока я являюсь действующим военнослужащим. Если сравнить Владимира Зеленского 2 года назад и сейчас – конечно, он много научился и достиг. Формирует точки зрения и способность президента к принятию решений его окружение.

К окружению президента у меня гораздо больше вопросов, чем к самому президенту. Практический опыт у тех, кто подсказывает, есть? Где они были с 2014 по 2019 годы и какой жизненный служебный опыт они имеют?



Кривонос дал оценку работе Зеленского / Фото 24 канала

У вас так же было очень много вопросов к окружению президента Петра Порошенко. То есть получается как в известной русской поговорке "Царь – добрый, бояре – плохие".

Потому что "свита правит королем". Абсолютно правильно. Вопрос заключается в том, что очень часто президент не в состоянии прибегнуть во все вопросы, поэтому ему формируют точку зрения. К сожалению, у нас президентами не рождаются, ими становятся.

Тот служебный опыт, который есть у предыдущего и действующего президентов, отличается. Например, Порошенко имел однозначно больший опыт работы во власти перед тем, как стать президентом: и политический, и административный. Трудно сравнивать.

Вопросы остались как и к предыдущему президенту, так и к этому. Нам надо менять систему подхода и подготовки кадров, формирующих политику государства.

О вступлении в НАТО

В Офисе Президента ходят слухи, что Украина предложила НАТО разместить свои базы на наших территориях. Это может "сыграть нам на руку" или наоборот?

Этот вопрос неоднократно поднимался, когда я еще был заместителем секретаря Совета нацбезопасности. Мы предлагали такой вариант – внесение изменений в Конституцию или размещение контингента стран НАТО в нашей стране под видом постоянных учений и тренировок. Это не является даже нарушением Конституции.

Когда писали Конституцию в 1996 году, никто не мог подумать, что Россия будет агрессором в отношении Украины. Поэтому это не 100% догма, которой нужно придерживаться. Если ситуация изменилась – видимо, нужно и менять подходы относительно изменений в Конституции. Это обязательно.

Размещение военных баз на территории Украины – как раз то, что беспокоит прежде всего Россию. Она бы не хотела иметь все ближе у своих границ базы НАТО.

Что известно о вступлении Украины в НАТО? Украина стремится стать членом НАТО, однако для этого должна выполнить определенные обязательства. В Альянсе после обострения на Донбассе заверили, что поддерживают территориальную целостность и независимость Украины и осуждают действия России.



В то же время Россия недовольна вероятным вступлением Украины в Альянс. Там даже Украина стремится стать членом НАТО, однако для этого должна выполнить определенные обязательства. В Альянсе после обострения на Донбассе заверили, что поддерживают территориальную целостность и независимость Украины и осуждают действия России.В то же время Россия недовольна вероятным вступлением Украины в Альянс. Там даже решили пригрозить . Сказали, что в таком случае ситуация на Донбассе станет только хуже.

Об Арестовиче

Вы были одним из тех, кто критиковал появление Сергея Сивохо и Алексея Арестовича в Офисе Президента. Интересно то, как человек быстро может менять мнение. Как все работает и правильно ли мы двигаемся?

Относительно того, правильно ли мы двигаемся, покажет время. Пока движения нет, есть топтание на месте. Что касается Арестовича – это прекрасный манипулятор, который умеет прекрасно отказываться от своих прежних точек зрения и, самое главное, своим показательным спокойствием нравиться людям.Это хорошо, но с точки зрения профессионализма оценивать его как эксперта будет смешно. Это великовата честь для него.

Стоит знать Пошел на х*й, – Арестович отреагировал хамством на требование писать на украинском языке

О санкциях СНБО

Поговорим о секретаре СНБО Алексее Данилове. С ним у вас тоже, мягко говоря, не сложились отношения. После того, как вас уволили из СНБО, Данилов инициировал и смог "продавить" через Раду важные решения относительно санкций, в частности в отношении Медведчука и его окружения. Как вы оцените такой шаг, который не произошел при вашем пребывании в СНБО?

Слушая вас, вы меня обвиняете в том, что именно я мешал Данилову работать.

Во-первых, напомню, что тогда Данилов был секретарем, а я – его заместителем . Я никак не мог влиять на его работу.

. Я никак не мог влиять на его работу. Во-вторых, я задам встречный вопрос – всегда ли юридически правильно вводить санкции? Или все-таки нужно открывать уголовное производство и совсем другими силовыми структурами? То, что каналы "прикрыли" – это замечательно. Однако что дальше?

Используя Совет нацбезопасности и обороны лишь как пожарную команду, которая "тушит костер", от того другая система не работает. Задаю вопрос – где тогда работа Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел? Где работа других министерств и ведомств, которые как раз и отвечают за национальную безопасность и оборону.

Санкции – это хорошо, но в дальнейшем они могут вернуться против нас.

Это не запугивание. Нужно четко понимать, что в глазах святого общества санкции против собственных граждан – не является юридически правильным шагом. Против собственных граждан должны быть уголовные производства, которые потом должны доходить до судов.



Что известно о санкциях СНБО / Инфографика 24 канала

Это очень похоже на риторику Петра Порошенко, который сказал, что санкции – это прекрасно, но где же посадки? Все патриоты Украины хотели бы увидеть пророссийских коллаборантов за решеткой, но во времена Порошенко, даже когда вы были в СНБО, Рада даже решения по санкциям не одобряла.

О каких коллаборантах вы говорите? Те, которые находятся на нашей территории, не являются коллаборантами, они являются сепаратистами. Ибо коллаборационизм как раз касается сотрудничества с оккупантами на оккупированной территории.

Начнем не вспоминать прошлое, а заниматься нашим будущим. Что нужно делать в будущем, чтобы улучшить ситуацию?

Оксана Марченко, завод которой поставляет топливо для танков России, она коллаборант?

Нет, она не может быть коллаборантом. Она же находится на нашей территории.

А завод?

Это другой вопрос. Говорим юридически, если мы "влезаем" в такие вопросы. Коллаборанты – это те, кто работает с оккупационными войсками на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Наткнулась на такую информацию, что в 2014 году, когда принимали закон о санкциях, Арсений Яценюк говорил, что его (закон – 24 канал) не могут применять к гражданам Украины. Его таки могут применять или нет?

Этот вопрос лучше задать юристам, которые отвечают за это направление. Насчет санкций – пока мы сказали "А". Нужно на уровне СНБО уже говорить "Б".

Закрытие трех телеканалов не решает вопрос полного противодействия российской пропаганде на нашей территории. Надо продолжать активную работу по закрытию влияния российской пропаганды.

Прежде всего большое количество российских каналов абсолютно спокойно и бесплатно транслируют на наши приграничные области, и не только. С нашей стороны, сейчас на уровне руководства страны ничего не делается: ни предыдущим руководством страны, ни этим.

Если не из чего выбирать, то (граждане – 24 канал) выбирают российские каналы. Формируются точки зрения граждан Украины, а с учетом того, что противодействия с нашей стороны нет, то они постепенно становятся пророссийскими.

Не все способны быть патриотами или правильно анализировать. Это как раз проигрыш, это та мягкая экспансия, которая продолжает действовать на нашей территории. Мы пока до сих пор проигрываем борьбу за разум и сердца нашего народа.

О деятельности СНБО

Имею вашу цитату: "Превратили СНБО из Совета нацбезопасности и обороны в посмешище с клоунами". В течение двух месяцев мы видим, как СНБО перенял на себя все функции Верховной Рады и взял ее турборежим. И с ним мы стараемся быстро принять максимальное количество решений. Ваше мнение изменилось или осталось таким же, как в цитате?

Когда я говорил свое мнение, это касалось Сивохо. Он уже давно не является советником Данилова. А то, что формат изменился, это мне нравится. Я хотел бы, чтобы он (Совет – 24 канал) продолжал свою работу, но с более конкретными вопросами. В частности, с вопросом той угрозы, которая стоит у наших границ.

Стоит прочитать Данилов является главным инициатором введения санкций, – СМИ

Контрабанда – это хорошо, но стоит вопрос войны. Прежде всего нужно решать вопросы способности государства к борьбе с Россией и возможной открытой войны с ней.

В 2019 году в своих многочисленных интервью вы намекали на то, что тогдашнее руководство Украины, в частности Турчинов, исполнявший обязанности Президента Украины, не дал команды защищать Крым. Потом к Турчинову, как к секретарю СНБО, вы пошли работать заместителем, куда вас президент Порошенко пригласил перед самыми выборами. Одно дело говорить, что в СНБО – клоуны, а другое – работать в СНБО, который, по вашим словам, возглавляют предатели. Где тут последовательность?

Вы сейчас занимаетесь манипуляциями. Ни разу фамилию Турчинова я не называл. Во всех своих интервью я говорил, что мы были способны оказать сопротивление. Я непосредственно отвечал за то, чтобы высокомобильные десантные войска были готовыми к выполнению задач – предоставлению отпора.

Поэтому не перекручивайте и не пытайтесь загнать меня в угол. Я помню, кому и что я говорил.