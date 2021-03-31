Депутат от "Слуги народа" Анна Колесник написала в сообщении, что надо валить из этой страны. Это произошло 30 марта, во время выступления в Раде главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака.

Журналисты издания "Буквы" сфотографировали переписку нардепа. Во время внеочередного заседания парламента она переписывалась с мужчиной по имени "Стас". К теме ВСУ готовы к адекватному ответу, – Хомчак отчитался в Раде об обострении на Донбассе Анна Колесник написала ему, что слушает выступление Руслана Хомчака. Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны,

– заявила "слуга народа".

Переписка нардепа Колесник во время выступления Хомчака в Раде / Фото Буквы" Неизвестно, что именно ответил "Стас" на это сообщение. Дальше разговор между ними касался другой темы. О чем говорил Хомчак во время выступления в Раде Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак выступил в Раде с докладом об обострении ситуации на Донбассе, в частности, обстрелов Шумов, во время которых погибли 4 украинских военных.

Он заявил, что Россия постепенно наращивает войска вблизи государственной границы Украины, а все это происходит под видом военных учений.

По его словам, Россия намерена дополнительно сосредоточить у украинской границы еще до 25 батальонных тактических групп.

Руслан Хомчак напомнил, что боевики продолжают использовать запрещенное минскими договоренностями оружие. И подчеркнул, что Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу в случае эскалации конфликта.