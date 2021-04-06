Это ухудшит ситуацию на Донбассе, – у Путина пригрозили Украине из-за вступления в НАТО
Владимир Зеленский поговорил с Генсенком НАТО Йенсом Столтенбергом из-за обострения на Донбассе. В Кремле категорически не хотят, чтобы Украина вступала в НАТО, поэтому решили пригрозить ухудшением ситуации на Донбассе.
Источник:24 канал
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что вступление Украины в НАТО ухудшит ситуацию на Донбассе. В Кремле настояли, чтобы Украина "прислушалась к жителям оккупированных территорий". Об этом сообщили российские СМИ.
Важно Генсек НАТО позвонил Зеленскому из-за обострения на Донбассе
Также в России, как всегда, назвали войну на Донбассе "внутренней проблемой Украины".
Глубоко сомневаемся в том, что это поможет Украине справиться со своей внутренней проблемой. На наш взгляд, это еще больше ухудшит ситуацию,
– сказал Песков.
Он также добавил, что Москва пока не видит, чтобы у Киева было намерение взять под контроль подразделения Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения на Донбассе.
Зеленский поговорил с Генсеком НАТО: главное
- Телефонный разговор состоялся 6 апреля 2021 года.
- Йенс Столтенберг сам позвонил Владимиру Зеленскому из-за обострения на Донбассе.
- Генсек НАТО заверил, что Альянс остается преданным тесному партнерству с Украиной.
- Зеленский после разговора на своей странице в твиттере написал, что считает вступление в НАТО единственным путем к окончанию войны.
- Добавим, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Там предостерегли Россию от дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе.
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