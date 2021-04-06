Владимир Зеленский поговорил с Генсенком НАТО Йенсом Столтенбергом из-за обострения на Донбассе. В Кремле категорически не хотят, чтобы Украина вступала в НАТО, поэтому решили пригрозить ухудшением ситуации на Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что вступление Украины в НАТО ухудшит ситуацию на Донбассе. В Кремле настояли, чтобы Украина "прислушалась к жителям оккупированных территорий". Об этом сообщили российские СМИ.

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Также в России, как всегда, назвали войну на Донбассе "внутренней проблемой Украины".

Глубоко сомневаемся в том, что это поможет Украине справиться со своей внутренней проблемой. На наш взгляд, это еще больше ухудшит ситуацию,

– сказал Песков.

Он также добавил, что Москва пока не видит, чтобы у Киева было намерение взять под контроль подразделения Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения на Донбассе.

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