Недалеко от украинской границы зафиксировали высокую активность России. Такие действия подрывают ситуацию и уничтожают все усилия по деэскалации напряженности на востоке Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь НАТО. Он добавил, что Альянс продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

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С учетом передвижения российских войск близ границы с Украиной и учащение нарушений соглашения о прекращении огня в зоне конфликта на Донбассе НАТО предостерегает Москву от дальнейшей эскалации ситуации,

– сказал представитель НАТО.

Также добавили, что сохраняют бдительность и продолжают очень внимательно следить за ситуацией.

Важно! Послы НАТО в четверг, 1 апреля, провели встречу. На ней обсудили активность России на границе с Украиной и выразили обеспокоенность действиями страны-агрессора.

В НАТО заверили, что союзники также обеспокоены тем, что Россия нарушила соглашение о прекращении огня с июля 2020 года. Такие действия привели к трагическим событиям.

Обострение на Донбассе: главное

Ситуация обострилась 26 марта 2021 года. В этот день пророссийские боевики жестоко обстреляли украинские позиции, что привело к гибели 4 наших военных.

Уже 6 апреля оккупанты снова атаковали. Тогда убили еще 2 украинских бойцов.

Впоследствии стало известно, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Они объясняют, что это боевыми учениями. Согласно данным разведки, Россия планирует попытаться продвинуться вглубь Украины.



Расположение российских группировок у границы с Украиной / Инфографика 24 канала