На фоне наращивания присутствия войск России на границе с Украиной послы НАТО 1 апреля провели встречу. Члены Североатлантического альянса выразили обеспокоенность действиями страны-агрессора.

Дипломаты подняли вопрос эскалации конфликта на Донбассе. В НАТО заявили, что Москва пытается подорвать усилия, направленные на достижение мира на оккупированных территориях.

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Союзники поделились своей обеспокоенностью по поводу недавних военных действий России в Украине и вокруг нее. Союзники также обеспокоены нарушением Россией соглашения о прекращении огня в июле 2020 года, в результате которого на прошлой неделе погибли четыре украинских солдата,

– сказал представитель Альянса.

Обратите внимание! Вечером 1 апреля пророссийские боевики в очередной раз нарушили режим тишины на Донбассе. В результате вражеских атак один защитник Украины получил ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать стремиться к прекращению огня на Донбассе.

Глава государства добавил, что эскалация заметна с начала 2021 года. Ее причиной является:

санкции против Медведчука;

твердая позиция относительно независимости Украины;

поддержка со стороны западных партнеров.

По его словам, все это раздражает врага, "который вторгся на Донбасс и оккупировал Крым".

В то же время он подчеркнул, что наше государство готово к любым провокациям.

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