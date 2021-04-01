Послы стран НАТО провели встречу из-за обострения ситуации на Донбассе
На фоне наращивания присутствия войск России на границе с Украиной послы НАТО 1 апреля провели встречу. Члены Североатлантического альянса выразили обеспокоенность действиями страны-агрессора.
Источник:NATO
Дипломаты подняли вопрос эскалации конфликта на Донбассе. В НАТО заявили, что Москва пытается подорвать усилия, направленные на достижение мира на оккупированных территориях.
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Союзники поделились своей обеспокоенностью по поводу недавних военных действий России в Украине и вокруг нее. Союзники также обеспокоены нарушением Россией соглашения о прекращении огня в июле 2020 года, в результате которого на прошлой неделе погибли четыре украинских солдата,
– сказал представитель Альянса.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать стремиться к прекращению огня на Донбассе.
Глава государства добавил, что эскалация заметна с начала 2021 года. Ее причиной является:
- санкции против Медведчука;
- твердая позиция относительно независимости Украины;
- поддержка со стороны западных партнеров.
По его словам, все это раздражает врага, "который вторгся на Донбасс и оккупировал Крым".
В то же время он подчеркнул, что наше государство готово к любым провокациям.
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