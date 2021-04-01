На тлі нарощення присутності військ Росії на кордоні з Україною посли НАТО 1 квітня провели зустріч. Члени Північноатлантичного альянсу висловили стурбованість діями країни-агресора.

Дипломати підняли питання ескалації конфлікту на Донбасі. У НАТО заявили, що Москва намагається підірвати зусилля, спрямовані на досягнення миру на окупованих територіях.

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Союзники поділилися своєю стурбованістю з приводу недавніх військових дій Росії в Україні і навколо неї. Союзники також стурбовані порушенням Росією угоди про припинення вогню у липні 2020 року, в результаті якого минулого тижня загинули чотири українських солдати,

– сказав представник Альянсу.

Зверніть увагу! Увечері 1 квітня проросійські бойовики вкотре порушили режим тиші на Донбасі. Унаслідок ворожих атак один захисник України отримав поранення.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжуватиме прагнути припинення вогню на Донбасі.

Глава держави додав, що ескалація помітна з початку 2021 року. Її причиною є:

санкції проти Медведчука;

тверда позиція щодо незалежності України;

підтримка з боку західних партнерів.

За його словами, все це дратує ворога, "який вдерся на Донбас і окупував Крим".

Водночас він наголосив, що наша держава готова до будь-яких провокацій.

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