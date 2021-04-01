Посли країн НАТО провели зустріч через загострення ситуації на Донбасі
На тлі нарощення присутності військ Росії на кордоні з Україною посли НАТО 1 квітня провели зустріч. Члени Північноатлантичного альянсу висловили стурбованість діями країни-агресора.
Джерело:NATO
Дипломати підняли питання ескалації конфлікту на Донбасі. У НАТО заявили, що Москва намагається підірвати зусилля, спрямовані на досягнення миру на окупованих територіях.
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Союзники поділилися своєю стурбованістю з приводу недавніх військових дій Росії в Україні і навколо неї. Союзники також стурбовані порушенням Росією угоди про припинення вогню у липні 2020 року, в результаті якого минулого тижня загинули чотири українських солдати,
– сказав представник Альянсу.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжуватиме прагнути припинення вогню на Донбасі.
Глава держави додав, що ескалація помітна з початку 2021 року. Її причиною є:
- санкції проти Медведчука;
- тверда позиція щодо незалежності України;
- підтримка з боку західних партнерів.
За його словами, все це дратує ворога, "який вдерся на Донбас і окупував Крим".
Водночас він наголосив, що наша держава готова до будь-яких провокацій.
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