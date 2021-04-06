Алексей Резников считает маловероятным начало широкомасштабной военной кампании на Донбассе в ближайшее время. В то же время министр отметил, что не следует совсем исключать худшего варианта развития событий.

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий пояснил, что, ведя гибридную войну, Россия пытается запугать другие страны и привлечь к себе внимание. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова".

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Я их (шансы на начало широкомасштабной военной кампании – 24 канал) оцениваю как очень минимальные. Я считаю, что это является элементом гибридной войны, а именно информационной войны, это создание такого мнимого напряжения с целью привлечь внимание к себе, как делает сегодня Россия, пытаясь таким образом принудить к переговорам других игроков мира,

– сказал глава Минреинтеграции.

Украину поддерживают США и Европа

Алексей Резников подчеркнул, что сейчас Украину поддерживают США и все европейское сообщество. В повестку дня вернули и вопрос Крыма.

Ведь все знают, что "Россия не является никаким посредником, а является страной-агрессором, является участником ТКГ как государство, которое отвечает за то, что началось в оккупированной части Донецкой и Луганской областей".

Не следует исключать худшего развития событий

В то же время министр отметил, что не следует совсем исключать худшего варианта развития событий. По его словам, любая демонстрация силы может превратиться в реализацию этой силы.

Поэтому не следует исключать возможностей как провокаций, так и эксцессов исполнителя, когда еще одна обезьяна с гранатой сделает выстрел, в результате какое-то еще одно воздушное судно может пострадать,

– подытожил Алексей Резников.

Обратите внимание! Алексей Резников спрогнозировал изменения в России, которые дадут старт урегулированию ситуации на Донбассе. Он чувствует, что соответствующие события могут произойти уже в 2021 году.

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