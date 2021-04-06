Шансы минимальны, – Резников считает маловероятной широкомасштабную военную кампанию на Донбассе
Алексей Резников считает маловероятным начало широкомасштабной военной кампании на Донбассе в ближайшее время. В то же время министр отметил, что не следует совсем исключать худшего варианта развития событий.
Источник:24 канал
Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий пояснил, что, ведя гибридную войну, Россия пытается запугать другие страны и привлечь к себе внимание. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова".
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Я их (шансы на начало широкомасштабной военной кампании – 24 канал) оцениваю как очень минимальные. Я считаю, что это является элементом гибридной войны, а именно информационной войны, это создание такого мнимого напряжения с целью привлечь внимание к себе, как делает сегодня Россия, пытаясь таким образом принудить к переговорам других игроков мира,
– сказал глава Минреинтеграции.
Украину поддерживают США и Европа
Алексей Резников подчеркнул, что сейчас Украину поддерживают США и все европейское сообщество. В повестку дня вернули и вопрос Крыма.
Ведь все знают, что "Россия не является никаким посредником, а является страной-агрессором, является участником ТКГ как государство, которое отвечает за то, что началось в оккупированной части Донецкой и Луганской областей".
Не следует исключать худшего развития событий
В то же время министр отметил, что не следует совсем исключать худшего варианта развития событий. По его словам, любая демонстрация силы может превратиться в реализацию этой силы.
Поэтому не следует исключать возможностей как провокаций, так и эксцессов исполнителя, когда еще одна обезьяна с гранатой сделает выстрел, в результате какое-то еще одно воздушное судно может пострадать,
– подытожил Алексей Резников.
Обострение на Донбассе: что известно
- На днях Россия начала стягивать армию к границе с Украиной.
- В США заверили, что не оставят Украину в случае эскалации.
- За прошедшие сутки, 5 апреля, в результате обстрелов российских оккупационных войск на Донбассе погибли 2 украинских защитников.
Расположение российских группировок вблизи границы / Инфографика 24 канала
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