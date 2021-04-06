Алексей Резников назвал причины обострения ситуации на Донбассе. По его мнению, они не связаны непосредственно с Украиной.

Что заявил Резников

Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий считает, что есть 2 причины обострения на Донбассе.

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Это обострение – это переключение внимания с внутренней повестки дня на внешнюю. А также приглашение к танцу в первую очередь США,

– сказал чиновник.

Экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк пояснил, что в России сейчас много проблем, в то же время приближаются парламентские выборы. Из-за этого Кремль хочет привлечь внимание населения к другому.

"Самый высокий рейтинг Путина был после оккупации Крыма. Сейчас он падает – это и есть причина эскалации", – подчеркнул Загороднюк.

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Расположение российских группировок у границы с Украиной / Инфографика 24 канала