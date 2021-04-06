Приглашение США к танцу, – Резников о причинах российского обострения на Донбассе
Алексей Резников назвал причины обострения ситуации на Донбассе. По его мнению, они не связаны непосредственно с Украиной.
Источник:"Свобода слова"
Что заявил Резников
Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий считает, что есть 2 причины обострения на Донбассе.
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Это обострение – это переключение внимания с внутренней повестки дня на внешнюю. А также приглашение к танцу в первую очередь США,
– сказал чиновник.
Экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк пояснил, что в России сейчас много проблем, в то же время приближаются парламентские выборы. Из-за этого Кремль хочет привлечь внимание населения к другому.
"Самый высокий рейтинг Путина был после оккупации Крыма. Сейчас он падает – это и есть причина эскалации", – подчеркнул Загороднюк.
Главное об обострении на Донбассе
- Ситуация на Донбассе обострилась 26 марта. Тогда в результате обстрелов пророссийских боевиков погибли 4 наших военных.
- Кроме того, 6 апреля в течение суток оккупанты убили еще двух украинских бойцов.
- По данным разведки, Россия стягивает войска к границе с Украиной под видом боевых учений. Кроме того, она планирует попытаться продвинуться вглубь Украины.
- Президент США Джо Байден, а также американские министры заявили, что не оставят Украину одну в случае российской агрессии.
Расположение российских группировок у границы с Украиной / Инфографика 24 канала
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