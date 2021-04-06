Олексій Резніков вважає малоймовірним початок широкомасштабної військової кампанії на Донбасі найближчим часом. Водночас міністр зазначив, що не слід зовсім виключати гіршого варіанту розвитку подій.

Міністр з питань реінтеграції окупованих територій пояснив, що, ведучи гібридну війну, Росія намагається залякати інші країни та привернути до себе увагу. Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова".

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Я їх (шанси на початок широкомасштабної військової кампанії – 24 канал) оцінюю як дуже мінімальні. Я вважаю, що це є елементом гібридної війни, а саме інформаційної війни, це створення такої уявної напруги з метою привернути увагу до себе, як робить сьогодні Росія, намагаючись таким чином примусити до перемовин інших гравців світу,

– сказав глава Мінреінтеграції.

Україну підтримують США й Європа

Олексій Резніков наголосив, що зараз Україну підтримують США та вся європейська спільнота. У порядок денний повернули й питання Криму.

Адже всі знають, що "Росія не є ніяким посередником, а є країною-агресором, є учасником ТКГ як держава, яка відповідає за те, що почалося в окупованій частині Донецької та Луганської областей".

Не слід виключати гіршого розвитку подій

Водночас міністр зауважив, що не слід зовсім виключати гіршого варіанту розвитку подій. За його словами, будь-яка демонстрація сили може перетворитися на реалізацію цієї сили.

Тому не слід виключати можливостей як провокацій, так і ексцесів виконавця, коли ще одна мавпа з гранатою зробить постріл, у результаті якесь ще одне повітряне судно може постраждати,

– підсумував Олексій Резніков.

Зверніть увагу! Олексій Резніков спрогнозував зміни у Росії, які дадуть старт врегулюванню ситуації на Донбасі. Він відчуває, що відповідні події можуть відбутися вже у 2021 році.

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Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу