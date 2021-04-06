Шанси мінімальні, – Резніков вважає малоймовірною широкомасштабну військову кампанію на Донбасі
Олексій Резніков вважає малоймовірним початок широкомасштабної військової кампанії на Донбасі найближчим часом. Водночас міністр зазначив, що не слід зовсім виключати гіршого варіанту розвитку подій.
Джерело:24 канал
Міністр з питань реінтеграції окупованих територій пояснив, що, ведучи гібридну війну, Росія намагається залякати інші країни та привернути до себе увагу. Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова".
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Я їх (шанси на початок широкомасштабної військової кампанії – 24 канал) оцінюю як дуже мінімальні. Я вважаю, що це є елементом гібридної війни, а саме інформаційної війни, це створення такої уявної напруги з метою привернути увагу до себе, як робить сьогодні Росія, намагаючись таким чином примусити до перемовин інших гравців світу,
– сказав глава Мінреінтеграції.
Україну підтримують США й Європа
Олексій Резніков наголосив, що зараз Україну підтримують США та вся європейська спільнота. У порядок денний повернули й питання Криму.
Адже всі знають, що "Росія не є ніяким посередником, а є країною-агресором, є учасником ТКГ як держава, яка відповідає за те, що почалося в окупованій частині Донецької та Луганської областей".
Не слід виключати гіршого розвитку подій
Водночас міністр зауважив, що не слід зовсім виключати гіршого варіанту розвитку подій. За його словами, будь-яка демонстрація сили може перетворитися на реалізацію цієї сили.
Тому не слід виключати можливостей як провокацій, так і ексцесів виконавця, коли ще одна мавпа з гранатою зробить постріл, у результаті якесь ще одне повітряне судно може постраждати,
– підсумував Олексій Резніков.
Загострення на Донбасі: що відомо
- Днями Росія почала стягувати армію до кордону з Україною.
- У США запевнили, що не залишать Україну у разі ескалації.
- Минулої доби, 5 квітня, унаслідок обстрілів російських окупаційних військ на Донбасі загинули 2 українських захисників.
Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу
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