Олексій Резніков спрогнозував зміни в Росії, які дадуть старт врегулюванню ситуації на Донбасі. За його словами, відповідні події можуть відбутися вже у 2021 році.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій наголосив, що це лише його відчуття, а не переконання. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Дом".

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Думаю, у цьому році будуть якісь дуже серйозні зміни в Росії. Я ось відчуваю, стануться тектонічні зміни в Росії. Це моє глибоке відчуття, не переконання – відчуття,

– сказав віцепрем'єр.

Олексій Резніков зазначив, що це покладе початок і змінам у питанні повернення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Водночас урядовець додав, що для досягнення миру потрібні дії як з боку Росії, так і з боку України.

Реінтеграція окупованих територій

Він зауважив, що повноцінна реінтеграція окупованих територій триватиме щонайменше 25 років. Однак закликав не плутати деокупацію з реінтеграцією.

Реінтеграція передбачає ментальне повернення людей. Реінтеграція передбачає розмінування територій, а це десятиліття. Економіку відновити, побудувати нові заводи, нові школи, нові теплоелектростанції. І багато чого іншого. Це десятки років,

– підсумував міністр.

Зверніть увагу! Глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що конфлікт Росії та Україні може перерости у третю світову війну. Щоб цього не сталося він закликав сісти за стіл переговорів.

Загострення на Донбасі: що відомо



Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу