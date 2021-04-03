Алексей Резников спрогнозировал изменения в России, которые дадут старт урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, соответствующие события могут произойти уже в 2021 году.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий подчеркнул, что это лишь его ощущение, а не убеждение. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Дом".

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Думаю, в этом году будут какие-то очень серьезные изменения в России. Я вот чувствую, произойдут тектонические изменения в России. Это мое глубокое чувство, не убеждение – ощущение,

– сказал вице-премьер.

Алексей Резников отметил, что это положит начало и изменениям в вопросе возвращения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В то же время чиновник добавил, что для достижения мира нужны действия как со стороны России, так и со стороны Украины.

Реинтеграция оккупированных территорий

Он отметил, что полноценная реинтеграция оккупированных территорий продлится минимум 25 лет. Однако призвал не путать деоккупацию с реинтеграцией.

Реинтеграция предполагает ментальное возвращение людей. Реинтеграция предполагает разминирование территорий, а это десятилетия. Экономику восстановить, построить новые заводы, новые школы, новые теплоэлектростанции. И многое другое. Это десятки лет,

– подытожил министр.

Обратите внимание! Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что конфликт России и Украины может перерасти в Третью мировую войну. Чтобы этого не произошло, он призвал сесть за стол переговоров.

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