Чувствую, Россию в этом году ждут тектонические изменения – Резников
Алексей Резников спрогнозировал изменения в России, которые дадут старт урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, соответствующие события могут произойти уже в 2021 году.
Источник:24 канал
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий подчеркнул, что это лишь его ощущение, а не убеждение. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Дом".
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Думаю, в этом году будут какие-то очень серьезные изменения в России. Я вот чувствую, произойдут тектонические изменения в России. Это мое глубокое чувство, не убеждение – ощущение,
– сказал вице-премьер.
Алексей Резников отметил, что это положит начало и изменениям в вопросе возвращения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
В то же время чиновник добавил, что для достижения мира нужны действия как со стороны России, так и со стороны Украины.
Реинтеграция оккупированных территорий
Он отметил, что полноценная реинтеграция оккупированных территорий продлится минимум 25 лет. Однако призвал не путать деоккупацию с реинтеграцией.
Реинтеграция предполагает ментальное возвращение людей. Реинтеграция предполагает разминирование территорий, а это десятилетия. Экономику восстановить, построить новые заводы, новые школы, новые теплоэлектростанции. И многое другое. Это десятки лет,
– подытожил министр.
Обострение на Донбассе: что известно
- На днях Россия начала стягивать армию к границе с Украиной.
- В США заверили, что не оставят Украину в случае эскалации.
- С начала текущих суток, 3 апреля, оккупационные войска 6 раз нарушали режим тишины на Донбассе.
Расположение российских группировок вблизи границы / Инфографика 24 канала
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