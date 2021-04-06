Володимир Зеленський поговорив з Генсенком НАТО Єнсом Столтенбергом через загострення на Донбасі. У Кремлі категорично не хочуть, аби Україна вступала у НАТО, тому вирішили пригрозити погіршенням ситуації на Донбасі.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що вступ України в НАТО погіршить ситуацію на Донбасі. У Кремлі наполягли, аби Україна "прислухалася до жителів окупованих територій". Про це повідомили російські ЗМІ.

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Також у Росії, як завжди, назвали війну на Донбасі "внутрішньою проблемою України".

Глибоко сумніваємося в тому, що це допоможе Україні впоратися зі своєю внутрішньою проблемою. На наш погляд, це ще більше погіршить ситуацію,

– сказав Пєсков.

Він також додав, що Москва поки не бачить, щоб у Києва був намірі взяти під контроль підрозділи Збройних сил України на лінії зіткнення на Донбасі.

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