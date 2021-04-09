У России есть много вариантов, с какой стороны нападать на Украину. Она хочет прежде всего расшатать ситуацию внутри страны.

Государство-оккупант намерено провести дестабилизацию. Об этом в интервью "перекрестный допрос" сообщил генерал Вооруженных сил Украины и бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

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Какие города Украины интересуют Путина

По его словам, президента России Владимира Путина интересуют те города, которые являются критически важными, в частности:

Одесса;

Николаев;

Мариуполь;

Мелитополь;

Запорожье;

Харьков.

Это города, как заметил генерал, с развитой структурой аэродромов. Там, в случае успеха, Россия сможет посадить свои самолеты.

Откуда Россия может наступать

Кривонос отметил, что Россия также может использовать силы морского десанта, которые накоплены в районе Новороссийска и Севастополя. Их могут высадить на участках, предназначенных для ведения успешных морских десантов.

"Перекрестный допрос" с Сергеем Кривоносом: смотрите интервью

Есть еще один вариант наступления – со стороны Донбасса. Россия, как сказал генерал ВСУ, может нагнетать ситуацию на востоке Украины, наращивать свои мощности и отвлекать наши силы. А потом – нанести удар на пустые участки. Речь идет об областях:

Харьковской;

Черниговской;

Сумской.

"Вариантов много. Мы не можем одной "ладонью накрыть" ту великую страну, которую нам нужно защищать", – отметил Кривонос. По его словам, надо быть готовым к любым действиям и не паниковать.

Ей (России – 24 канал) нужна короткая победа. Экономически и политически затягивать этот процесс они не смогут,

– отметил Кривонос.

Он также подчеркнул, что задача России – заставить политическое руководство Украины пойти на уступки. А также, если будет активизация действий, оправдать их в глазах мирового общества.



Расположение русских группировок вблизи границы / Инфографика 24 канала