Пока Россия продолжает стягивать свои войска к границам, Украину начинают поддерживать международные партнеры. Ведь безопасность – является вопросом не будущего, а настоящего.

Гораздо важнее не общие заявления о членстве Украины в Организации Североатлантического договора, а реальная помощь. Такое мнение в эфире высказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский.

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США не будут отправлять свои дивизии

По его словам, президент США Джо Байден много пообещал в своих переговорах с Украиной. Публицист уверен, что происходят конкретные разговоры между военными ведомствами о той помощи, которую США предоставят в очень вероятном случае российской агрессии.

США не будут отправлять свои дивизии на Донецк или другой фронт. Но любая другая поддержка (советчики, инструкторы, вооружение) будут,

– отметил Пионтковский.

Он отметил, что Россия уже отреагировала на неповиновение Украины угрозами лишить государство государственности.

Каковы обязательства США

Пионтковский отметил, что США взяли на себя конкретные обязательства. И это не скрывают в Вашингтоне. Также о них рассказали российским коллегам.

"В экономической сфере (России – 24 канал) сразу после начала агрессии вводить уже не санкции, а тотальную экономическую войну", – добавил российский оппозиционный публицист.

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