Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов является главным двигателем в движении "санкционной машины" СНБО. Якобы именно он является главным инициатором и руководит этим направлением.

По крайней мере такую ​​информацию заявил источник в СМИ. Согласно с ней, именно Данилов и его аналитики занимаются сбором необходимых материалов и данных.

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Данилов – двигатель санкций

Алексей Данилов и его аналитики, как следует из заявления, готовят очередной список "жертв". Его мотив – усиление собственной политической важности.

Таким образом Данилов хочет усилить свой политический вес, считают собеседники. Они также признают, что нередко от СНБО поступают юридически "сырые" решения, которые Офису Президента приходится дорабатывать,

– пишет СМИ.

В пресс-службе Офиса Президента изданию сообщили, что решение о применении персональных санкций принимали соответствии с законом Украины "О санкциях" на основе предложений от СБУ.

Введение санкций и роль СНБО

Впрочем, в интервью другому изданию Алексей Данилов рассказал: подготовка к введению санкций – длительный и хлопотный процесс. Например, для введения санкций против пророссийских политиков понадобилось 6 – 8 месяцев.

О роли СНБО в этом процессе он отметил: орган работает не обособленно. Данные собирают и Служба внешней разведки, и Главное управление разведки Министерства обороны, Служба безопасности и другие учреждения. Следовательно, считать, что за введением санкций стоит только СНБО, говорил Данилов, – не совсем корректно.

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