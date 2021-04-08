Данилов является главным инициатором введения санкций, – СМИ
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов является главным двигателем в движении "санкционной машины" СНБО. Якобы именно он является главным инициатором и руководит этим направлением.
Источник:"РБК-Украина"
По крайней мере такую информацию заявил источник в СМИ. Согласно с ней, именно Данилов и его аналитики занимаются сбором необходимых материалов и данных.
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Данилов – двигатель санкций
Алексей Данилов и его аналитики, как следует из заявления, готовят очередной список "жертв". Его мотив – усиление собственной политической важности.
Таким образом Данилов хочет усилить свой политический вес, считают собеседники. Они также признают, что нередко от СНБО поступают юридически "сырые" решения, которые Офису Президента приходится дорабатывать,
– пишет СМИ.
В пресс-службе Офиса Президента изданию сообщили, что решение о применении персональных санкций принимали соответствии с законом Украины "О санкциях" на основе предложений от СБУ.
Введение санкций и роль СНБО
Впрочем, в интервью другому изданию Алексей Данилов рассказал: подготовка к введению санкций – длительный и хлопотный процесс. Например, для введения санкций против пророссийских политиков понадобилось 6 – 8 месяцев.
О роли СНБО в этом процессе он отметил: орган работает не обособленно. Данные собирают и Служба внешней разведки, и Главное управление разведки Министерства обороны, Служба безопасности и другие учреждения. Следовательно, считать, что за введением санкций стоит только СНБО, говорил Данилов, – не совсем корректно.
Решение СНБО за последние месяцы
- 2 апреля СНБО ввел персональные санкции в отношении лиц, считают топ-10 украинской контрабанды.
- СНБО 19 марта ввел санкции против чиновников из банды Януковича. Санкции наложили на самого президента-беглеца, Николая Азарова, Виктора Пшонку, Дмитрия Табачника.
- 19 февраля под санкции попал кум Путина Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко и еще ряд россиян.
- 2 февраля ввели ограничения против нардепа Тараса Козака, соратника Медведчука. Это заблокировало его телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина" с пророссийской риторикой.
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