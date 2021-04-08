Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов є головним двигуном у русі "санкційної машини" РНБО. Начебто саме він є головним ініціатором і керує цим напрямком.

Принаймні таку інформацію заявило джерело у ЗМІ. Відповідно до неї, саме Данілов і його аналітики займаються збором необхідних матеріалів і даних.

Раніше Данілов розповів, чи перевірятимуть ліцензії на надра, якими володіє Ахметов

Данілов – рушій санкцій

Олексій Данілов і його аналітики, як виходить із заяви, готують черговий список "жертв". Його мотив – посилення власної політичної ваги.

Таким чином Данілов хоче посилити свою політичну вагу, вважають співрозмовники видання. Вони також визнають, що нерідко від РНБО надходять юридично "сирі" рішення, які Офісу Президента доводиться допрацьовувати,

– пише ЗМІ.

У пресслужбі Офісу Президента виданню повідомили, що рішення про застосування персональних санкцій ухвалювали відповідно до закону України "Про санкції" на основі пропозицій від СБУ.

Запровадження санкцій і роль РНБО

Втім, в інтерв'ю іншому виданню Олексій Данілов розповів: підготовка до введення санкцій – тривалий і клопіткий процес. Наприклад, для введення санкцій на проросійських політиків знадобилося 6 – 8 місяців.

Щодо ролі РНБО у цьому процесі він зазначив: орган працює не відокремлено. Дані збирають і Служба зовнішньої розвідки, і Головне управління розвідки Міністерства оборони, Служба безпеки та інші інституції. Відтак, вважати, що за введенням санкцій стоїть тільки РНБО, казав Данілов, – не зовсім коректно.

Рішення РНБО останніх місяців