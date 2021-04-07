Секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов розповів про те, скільки часу тривала підготовка для запровадження санкцій, які наклали протягом лютого-березня. За його словами, це було клопіткою роботою.

Олексій Данілов зазначає: така річ яе накладання санкцій – не може тривати день чи два. Для обґрунтування їх введення потрібно здійснити роботу протягом кількох місяців.

Цікаво Російське громадянство дружини Баканова, якщо воно є, може бути загрозою нацбезпеці, – Данілов

Санкції проти проросійських політиків

Щодо обмежень, які стосувалися Козака і Медведчука, їх готували довго: 6 – 8 місяців. Перед тим, як їх запроваджували, виконували збір і перевірку інформації.

Процес ніколи не зупинявся. Якщо мова про останні рішення, які набули розголосу, то це шість-вісім місяців. Це не такий процес, який можна зробити за день – два, це клопітка робота, яка передбачає збір інформації, її перевірку, верифікацію тощо,

– розповів Данілов.

Секретар РНБО розповів: не лише Рада нацбезпеки займається подібними питанням. Є Служба зовнішньої розвідки, яка допомагає, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Служба безпеки та інші інституції, які діяли спільно. Відтак, вважати, що за введенням санкцій стоїть тільки РНБО – не зовсім коректно.

Останнє засідання РНБО: що відбулося

2 квітня РНБО зібралася на засідання і винесла низку резонансних рішень.

Вперше в історії України запровадили персональні санкції щодо осіб, яких вважають топ-10 української контрабанди.

Зокрема, до санкційного списку потрапили: "король" контрабанди на одеській митниці Вадим Альперін, львівський кримінальний авторитет Володимир Дідух, президент футбольного клубу "Минай" Валерій Пересоляк.

Як засідання РНБО відбулися раніше

Перше засідання РНБО, рішення якого стали гучними, провели 2 лютого 2021 року. Тоді ввели обмеження проти нардепа Тараса Козака, соратника Медведчука. Це заблокувало його телеканали ZIK, NewsOne та "112 Україна" з проросійською риторикою.

19 лютого під санкції потрапив кум Путіна Віктор Медведчук, його дружина Оксана Марченко та ще низка росіян.

РНБО 19 березня запровадила санкції проти високопосадовців з банди Януковича. Санкції наклали на самого президента-втікача, Миколу Азарова, Віктора Пшонку, Дмитра Табачника.

Тоді ж обмеження наклали на 19 компаній. Зокрема, на "Геоконнект", "Глобалгеоінвест" та "Егогазальянс".



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