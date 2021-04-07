Секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов рассказал о том, сколько времени продолжалась подготовка для введения санкций, которые наложили на протяжении февраля-марта. По его словам, это было хлопотной работой.

Алексей Данилов отмечает: такая вещь как наложения санкций – не может продолжаться день или два. Для обоснования их введения необходимо осуществить работу в течение нескольких месяцев.

Интересно Российское гражданство жены Баканова, если оно есть, может быть угрозой нацбезопасности, – Данилов

Санкции против пророссийских политиков

Касательно ограничений, относительно Козака и Медведчука, то их готовили долго: 6 – 8 месяцев. Перед тем, как их вводили, выполняли сбор и проверку информации.

Процесс никогда не останавливался. Если речь о последних решениях, которые получили огласку, то это шесть-восемь месяцев. Это не такой процесс, который можно сделать за день – два, это кропотливая работа, которая предусматривает сбор информации, ее проверку, верификацию и т.п.,

– рассказал Данилов.

Секретарь СНБО рассказал: не только Совет нацбезопасности занимается подобными вопросом. Есть Служба внешней разведки, которая помогает, Главное управление разведки Министерства обороны, Служба безопасности и другие институты, которые действовали совместно. Следовательно, считать, что за введением санкций стоит только СНБО – не совсем корректно.

Последнее заседание СНБО: что произошло

2 апреля СНБО собрался на заседание и вынес ряд резонансных решений.

Впервые в истории Украины ввели персональные санкции в отношении лиц, которых считают топ-10 украинской контрабанды.

В частности, в санкционный список попали: "король" контрабанды на одесской таможни Вадим Альперин, львовский криминальный авторитет Владимир Дидух, президент футбольного клуба "Минай" Валерий Пересоляк.

Как заседания СНБО состоялись ранее

Первое заседание СНБО, решения которого стали громкими, провели 2 февраля 2021 года. Тогда ввели ограничения против нардепа Тараса Козака, соратника Медведчука. Это заблокировало его телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина" с пророссийской риторикой.

19 февраля под санкции попал кум Путина Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко и еще ряд россиян.

СНБО 19 марта ввел санкции против чиновников из банды Януковича. Санкции наложили на самого президента-беглеца, Николая Азарова, Виктора Пшонку, Дмитрия Табачника.

Тогда же ограничения наложили на 19 компаний. В частности, на " Гео коннект ", " Глобал Гео Инвест " и " Эго Газ Альянс ".



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