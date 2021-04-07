СНБО наложил санкции на 19 компаний, которые незаконно пользовались недрами Украины. Однако на этом борьба с незаконным недропользованием не заканчивается.

Информация о недрах в открытом доступе

Публичность процессов – это вопрос номер один и обязательный шаг для преодоления коррупции, заявил Данилов. Поэтому необходимо обнародовать информацию о тех, кто владеет недрами. Он напомнил: председатель Государственной службы геологии и недр должен изложить в публичное пространство Все лицензии, которые сегодня есть в государстве.

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Ребята – на открытые аукционы, на откровенный разговор с обществом. Покажите, кто владеет сегодня недрами и почему так произошло, что мы как граждане от этих недр не получаем ничего?

– заявил Данилов.

Относительно уточняющего вопроса, коснется ли такой аудит и Ахметова, Данилов ответил, что да, если он причастен. Он заявил, что для СНБО не имеет значения, о ком именно идет речь, как о собственнике. "Смотрите, для нас не имеет значения фамилия, имя, отчество. Важны процедура и публичность процесса", – сказал секретарь СНБО.

Обратите внимание! После заседания СНБО 19 марта Алексей Данилов подчеркнул: недра принадлежат украинскому народу – это закреплено в Конституции. Однако аудит показал, что преимущественно наши недра принадлежат "народу", который "обитает то ли на Виргинских островах, то ли на других островных государствах".

Ранее власть "придумывала" отдельные процедуры для недр

В 1994 году начали выдавать лицензии на недра. Тогда власть, как отметил Данилов, "все время придумывала", что недродобывания должны проходить по отдельным процедурам. Не как другие процедуры на аукционах или тендерах, о которых уже даже тогда было понимание.

В марте СНБО ввел санкции в отношении 19 компаний, которые проходят по делу компании "Голден Деррик". Эта фирма во времена президентства Виктора Януковича была близкой к экс-министру Эдуарду Ставицкому.

Компания без конкурсов получила 3 десятка месторождений на Полтавщине. После смены власти она лишилась лицензии. Однако фирма смогла отсудить большую часть используемых месторождений. Тогда же сменились владельцы фирмы.

Поставки угля с оккупированных территорий

Данилов рассказал, что пока не может рассказать детали расследования этого дела. Этим вопросом занимается Служба безопасности Украины. Там есть сопровождение, есть соответствующий процессуальный прокурор и следствие ведется.

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