Данилов рассказал, будут ли проверять лицензии на недра, которыми владеет Ахметов
СНБО наложил санкции на 19 компаний, которые незаконно пользовались недрами Украины. Однако на этом борьба с незаконным недропользованием не заканчивается.
Источник:LB.ua
Информация о недрах в открытом доступе
Публичность процессов – это вопрос номер один и обязательный шаг для преодоления коррупции, заявил Данилов. Поэтому необходимо обнародовать информацию о тех, кто владеет недрами. Он напомнил: председатель Государственной службы геологии и недр должен изложить в публичное пространство Все лицензии, которые сегодня есть в государстве.
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Ребята – на открытые аукционы, на откровенный разговор с обществом. Покажите, кто владеет сегодня недрами и почему так произошло, что мы как граждане от этих недр не получаем ничего?
– заявил Данилов.
Относительно уточняющего вопроса, коснется ли такой аудит и Ахметова, Данилов ответил, что да, если он причастен. Он заявил, что для СНБО не имеет значения, о ком именно идет речь, как о собственнике. "Смотрите, для нас не имеет значения фамилия, имя, отчество. Важны процедура и публичность процесса", – сказал секретарь СНБО.
Ранее власть "придумывала" отдельные процедуры для недр
В 1994 году начали выдавать лицензии на недра. Тогда власть, как отметил Данилов, "все время придумывала", что недродобывания должны проходить по отдельным процедурам. Не как другие процедуры на аукционах или тендерах, о которых уже даже тогда было понимание.
В марте СНБО ввел санкции в отношении 19 компаний, которые проходят по делу компании "Голден Деррик". Эта фирма во времена президентства Виктора Януковича была близкой к экс-министру Эдуарду Ставицкому.
Компания без конкурсов получила 3 десятка месторождений на Полтавщине. После смены власти она лишилась лицензии. Однако фирма смогла отсудить большую часть используемых месторождений. Тогда же сменились владельцы фирмы.
Поставки угля с оккупированных территорий
Данилов рассказал, что пока не может рассказать детали расследования этого дела. Этим вопросом занимается Служба безопасности Украины. Там есть сопровождение, есть соответствующий процессуальный прокурор и следствие ведется.
Санкции против казака из-за угля: что известно
- После того как на соратника Медведчука Тараса Козака наложили санкции, в СМИ появилась информация, что это сделали в частности при схеме поставок угля на оккупированные территории.
- Деньги от сотрудничества с террористами Козак получал через кипрский офшор.
- Согласно данным, 16 декабря 2014 года ПАО "Центрэнерго" заключило договор с компанией Arida Global Limited из Гонконга на поставку десятков тысяч тонн угля.
- Уголь должен был закупаться из Южной Африки.
- Однако в 2016 году выяснилось, что на самом деле под видом южноафриканского угля Arida продавала государственным ТЭЦ контрабандный уголь с оккупированных территорий Донбасса.
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