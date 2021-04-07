Алексей Данилов объяснил, почему СНБО ввел санкции против жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко и гражданской жены Тараса Козака Натальи Лавренюк. Он пояснил, что в этом виноваты их мужья.

Что заявил Данилов

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны, Медведчук сам заявил, что переписал имущество на жену, из-за американских санкций. Об этом Данилов заявил в интервью.

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Есть публичное выступление Медведчука, где он отмечал, что с учетом введенных против него американцами санкций он переписал все на свою жену. Не надо было ничего переписывать на жену, тогда бы она не была под санкциями. Это же касается и Козака,

– пояснил чиновник.

Главное о санкциях против Марченко и Лавренюк

Жены пророссийских политиков попали в санкционный список 19 февраля. Их обвинили в финансировании терроризма. Перед тем, 2 февраля, ограничения ввели против Козака.

Марченко возмутилась таким решением СНБО и назвала его "неконституционным". Она заявила, что ее муж "достойный человек". Кроме того, женщина сказала, что вступает в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В офисе Президента назвали видеообращение телеведущей "классической российской пятиминуткой ненависти".

Впоследствии Марченко и Лавренюк решили обжаловать санкции в Верховном суде.



Главное о санкциях против Козака / инфографика 24 канала