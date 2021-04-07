Не треба було нічого переписувати на дружину, – Данілов про санкції проти Марченко
Олексій Данілов пояснив, чому РНБО ввела санкції проти дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко та цивільної дружини Тараса Козака Наталії Лавренюк. Він пояснив, що у цьому винні їх чоловіки.
Джерело:LB
Що заявив Данілов
За словами секретаря Ради нацбезпеки та оборони, Медведчук сам заявив, що переписав майно на дружину, через американські санкції. Про це Данілов заявив у інтерв'ю.
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Є публічний виступ Медведчука, де він наголошував на тому, що з урахуванням уведених проти нього американцями санкцій він переписав усе на свою дружину. Не треба було нічого переписувати на дружину, тоді б вона не була під санкціями. Це саме стосується й Козака,
– пояснив чиновник.
Головне про санкції проти Марченко та Лавренюк
- Дружини проросійських політиків потрапили у санкційний список 19 лютого. Їх звинуватили у фінансуванні тероризму. Перед тим, 2 лютого, обмеження ввели проти Козака.
- Марченко обурилася таким рішенням РНБО і назвала його "неконституційним". Вона заявила, що її чоловік "достойна людина". Крім того, жінка сказала, що вступає у партію "Опозиційна платформа – За життя".
- В Офісі Президента назвали відеозвернення телеведучої "класичною російською п'ятихвилинкою ненависті".
- Згодом Марченко та Лавренюк вирішили оскаржити санкції у Верховному суді.
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