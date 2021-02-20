Сполучені Штати Америки підтримали санкції проти Віктора Медведчука, Оксани Марченко та інших бізнесменів, про які напередодні оголосили в РНБО.

У дописі на офіційному твіттері американського посольства в Україні мовиться про те, що США підтримують зусилля України щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності.

Зверніть увагу Жінки Медведчука і Козака та російські бізнесмени: хто потрапив під санкції РНБО

"Медведчук перебуває під санкціями США з 2014 року – через підрив безпеки, територіальної цілісності і демократичних інститутів України", – наголосили у повідомленні.

We support Ukraine's efforts to protect its sovereignty and territorial integrity through sanctions. Medvedchuk has been under U.S. sanctions since 2014 for undermining Ukraine’s security, territorial integrity, and democratic institutions. https://t.co/QvC7Pfn5de — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 20, 2021

Санкції США проти Медведчука: коротко

17 березня 2014 року США запровадили персональні санкції щодо низки осіб, серед них опинився й Віктор Медведчук.

Тоді американський уряд звинуватив його у наданні фінансової, матеріальної та технологічної підтримки президенту-втікачу Януковичу.

А також в тому, що він – один з очільників організації "Український вибір", члени якої займаються підривною діяльністю чи політикою.

Що відомо про рішення РНБО

► 19 лютого Віктор Медведчук, його дружина Оксана Марченко та ще 6 росіян потрапили під санкції Ради національної безпеки та оборони. Обмеження діятимуть 3 роки.

► Зауважимо, що санкції запровадили проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Аби вони офіційно набули чинності, указ має підписати президент Зеленський.

► Варто зауважити, що усі присутні члени Ради нацбезпеки одноголосно підтримали рішення. Санкції пов'язані з розслідуванням СБУ за статтею про фінансування тероризму.