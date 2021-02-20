Соединенные Штаты Америки поддержали санкции против Виктора Медведчука, Оксаны Марченко и менеджеров их компаний.

В посте на официальном твиттере американского посольства в Украине говорится о том, что США поддерживают усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности.

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"Медведчук находится под санкциями США с 2014 года – из-за подрыва безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины", – отметили в сообщении.

We support Ukraine's efforts to protect its sovereignty and territorial integrity through sanctions. Medvedchuk has been under U.S. sanctions since 2014 for undermining Ukraine’s security, territorial integrity, and democratic institutions. https://t.co/QvC7Pfn5de — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 20, 2021

Санкции США против Медведчука: что известно

17 марта 2014 года США ввели персональные санкции в отношении ряда лиц, среди них оказался и Виктор Медведчук.

Американское правительство обвинило его в предоставлении финансовой, материальной и технологической поддержки президенту-беглецу Януковичу.

А также в том, что он – один из руководителей организации "Украинский выбор", члены которой занимаются подрывной деятельностью или политикой.

Что известно о решении СНБО

► 19 февраля Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко и еще 6 россиян попали под санкции Совета национальной безопасности и обороны. Ограничения будут действовать 3 года.

► Заметим, что санкции ввели против 19 юридических и 8 физических лиц. Чтобы они официально вступили в силу указ должен подписать президент Зеленский.

► Стоит заметить, что все присутствующие члены Совета нацбезопасности единогласно поддержали решение. Санкции связаны с расследованием СБУ по статье о финансировании терроризма.