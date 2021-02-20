Украина ввела санкции против Медведчука: появилась реакция США
Соединенные Штаты Америки поддержали санкции против Виктора Медведчука, Оксаны Марченко и менеджеров их компаний.
Источник:Посольство США в Украине
В посте на официальном твиттере американского посольства в Украине говорится о том, что США поддерживают усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности.
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"Медведчук находится под санкциями США с 2014 года – из-за подрыва безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины", – отметили в сообщении.
Санкции США против Медведчука: что известно
- 17 марта 2014 года США ввели персональные санкции в отношении ряда лиц, среди них оказался и Виктор Медведчук.
- Американское правительство обвинило его в предоставлении финансовой, материальной и технологической поддержки президенту-беглецу Януковичу.
- А также в том, что он – один из руководителей организации "Украинский выбор", члены которой занимаются подрывной деятельностью или политикой.
Что известно о решении СНБО
► 19 февраля Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко и еще 6 россиян попали под санкции Совета национальной безопасности и обороны. Ограничения будут действовать 3 года.
► Заметим, что санкции ввели против 19 юридических и 8 физических лиц. Чтобы они официально вступили в силу указ должен подписать президент Зеленский.
► Стоит заметить, что все присутствующие члены Совета нацбезопасности единогласно поддержали решение. Санкции связаны с расследованием СБУ по статье о финансировании терроризма.
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