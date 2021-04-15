Президент США Джо Байден из-за действий России в отношении Украины ввел особое положение. Но это не такое чрезвычайное положение, как мы его понимаем. То есть речь идет не о выдаче макарон населению, как шутят некоторые политики.

Речь идет прежде всего об отправке войск США в Украину. Такое заявление сделал бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

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Детали заявления дипломата

По его словам, вышеуказанное особое положение дает Байдену свободу действий.

Чтобы некоторые подразделения, конечно, для тренировки, или для других целей, могли бы быть переплавлены в Украину,

– подчеркнул Климкин.

Учитывая это, он обратился к действующему главы МИД Дмитрию Кулебе.

"Вопрос, готовитесь ли вы говорить про это во время общения с госсекретарем США Энтони Блинкеном, или с каким-то другим представителем Вашингтона", – спросил Климкин.

Кулеба же ответил, что Украина во время контактов с западными партнерами уже подняла вопрос о расширении тренировочных миссий. Последние дополнительно и еще масштабнее должны поспособствовать подготовке Вооруженных сил Украины.

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