Президент США Джо Байден через дії Росії щодо України запровадив особливий стан. Але це не такий надзвичайний стан, як ми його розуміємо. Тобто мовиться не про видачу макаронів населенню, як жартують деякі політики.

Мовиться передусім про відправку військ США в Україну. Таку заяву зробив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

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Деталі заяви дипломата

За його словами, вищевказаний особливий стан дає Байдену свободу дій.

Щоб деякі підрозділи, звичайно, для тренування, чи для інших цілей, могли б бути переплавлені до України,

– наголосив Клімкін.

З огляду на це він звернувся до чинного очільники МЗС Дмитра Кулеби.

"Питання, чи готуєтеся ви порушити це під час спілкування з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, чи з якимось іншим представником Вашингтона", – запитав Клімкін.

Кулеба ж відповів, що Україна під час контактів з західними партнерами вже порушила питання щодо розширення тренувальних місій. Останні додатково та ще масштабніше мають посприяти підготовці Збройних сил України.

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Що цьому передувало

15 квітня Байден підписав наві санкції проти Росії. Обмеження запровадили проти 32 фізичних та юридичних осіб, а також 6 російських технологічних компаній. Крім того, з Вашингтону вислали 10 осіб російської дипломатичної місії.

Того ж дня Байден заявив, що дії Росії становлять нетипову та надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США. Через це очільник Білого дому оголосив надзвичайну ситуацію в сфері нацбезпеки.

Водночас у Білому домі заявили, що американська влада вживає заходів, "щоб покласти на Росію відповідальність за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету та інтересів США".

Про які дії Росії мовиться

Намагання підірвати вільні і демократичні вибори у США і країнах-партнерах.

Кібератаки проти США і їхніх союзників.

Підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для нацбезпеки США.

Порушення принципів міжнародного права, зокрема поваги до територіальної цілісності держав.