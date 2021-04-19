Дмитро Кулеба на засіданні Ради міністрів закордонних справ країн Євросоюзу розповів про загострення російської агресії. Міністр запропонував ввести проти Росії секторальні санкції.

Глава українського закордонного відомства наголосив, що персональних санкцій проти Росії вже занадто мало. За словами Кулеби, на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС він поінформував колег про небезпечний курс країни-агресора на загострення.

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Кулеба запропонував секторальні санкції проти Кремля

Я запропонував покроковий план дій задля стримування подальшої ескалації Росії. Основний елемент: підготовка нового пакету секторальних санкцій,

– наголосив міністр.

До слова, раніше депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс заявив, що санкції ЄС проти Росії є неминучими. Він зазначив, що оскільки економіка Росії залежна від Євросоюзу, на неї варто тиснути.

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