Сейчас уже не 2014, – Кулеба уверяет в готовности Украины к агрессии России
Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас Украина готова отразить любую агрессию России – политико-дипломатическую и военную. По его словам, мы хорошо усвоили опыт 2014 года.
Источник:"РБК-Украина"
Министр иностранных дел также отметил, что международное сообщество готово поддержать нашу страну в борьбе со страной-оккупантом. Об этом он сообщил в комментарии "РБК-Украина".
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В отличие от 2014 года, в 2021 году Украина и мир готовы, и не дадут захватить себя врасплох, что бы там не придумали в Кремле,
– сказал глава МИД.
Украина усвоила опыт 2014 года
Он подчеркнул, что от начала переброски российских войск к украинским границам Киев начал консолидировать международную поддержку, поэтому в пропаганду Кремля о якобы подготовке наступления со стороны Украины никто не поверил.
По его мнению, единство международной коалиции в поддержку Украины способно "демотивировать Россию от безрассудных действий".
Опыт 2014 года научил нескольким простым истинам. Первая: от России можно ожидать всего, что угодно. Вторая: прогнозируя действия России, надо быть готовыми заранее и не дать застать себя врасплох. Мы этот опыт хорошо усвоили,
– подытожил Дмитрий Кулеба.
Обострение на Донбассе: коротко
- В течение последних нескольких недель Россия стягивает свои войска к нашим границам.
- Украинская разведка предупредила, что к 20 апреля их численность может достичь 110 тысяч единиц личного состава.
- Кроме этого, страна-агрессор перебрасывает военных и технику в оккупированный Крым.
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