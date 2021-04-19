Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас Украина готова отразить любую агрессию России – политико-дипломатическую и военную. По его словам, мы хорошо усвоили опыт 2014 года.

Министр иностранных дел также отметил, что международное сообщество готово поддержать нашу страну в борьбе со страной-оккупантом. Об этом он сообщил в комментарии "РБК-Украина".

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В отличие от 2014 года, в 2021 году Украина и мир готовы, и не дадут захватить себя врасплох, что бы там не придумали в Кремле,

– сказал глава МИД.

Украина усвоила опыт 2014 года

Он подчеркнул, что от начала переброски российских войск к украинским границам Киев начал консолидировать международную поддержку, поэтому в пропаганду Кремля о якобы подготовке наступления со стороны Украины никто не поверил.

По его мнению, единство международной коалиции в поддержку Украины способно "демотивировать Россию от безрассудных действий".

Опыт 2014 года научил нескольким простым истинам. Первая: от России можно ожидать всего, что угодно. Вторая: прогнозируя действия России, надо быть готовыми заранее и не дать застать себя врасплох. Мы этот опыт хорошо усвоили,

– подытожил Дмитрий Кулеба.

Обратите внимание! Внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу перенесли на 20 апреля.

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