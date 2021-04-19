Внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу перенесли на 20 апреля. Вероятно, из-за неготовности представителей ОБСЕ.

Заседание подгруппы было запланировано на 19 апреля. Его должны провести из-за обострения ситуации на линии разграничения.

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Однако из-за неготовности представителей ОБСЕ заседание перенесено на вторник,

– заявил источник издания.

Встреча состоится в режиме видеоконференции. Кроме того, заседание ТКГ должны провести 27 или 28 апреля.

Что этому предшествовало

О внеочередном заседании приняли решение 14 апреля в результате переговоров ТКГ. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что украинская делегация и ОБСЕ готовы работать 24/7 для мира.

Ранее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что уже отправили соответствующую ноту ОБСЕ о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности.

Обострение на Донбассе: что надо знать

На Донбассе в течение марта – апреля – обострение. Пророссийские боевики сорвали перемирие, постоянно используя прицельные выстрелы.

С начала 2021 года на передовой уже погибли по меньшей мере 36 украинских защитников.

Кроме того, Россия активно стягивает войска к украинской границе и в оккупированный Крым.



Войска России у границы / Инфографика 24 канала