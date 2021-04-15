Пророссийские боевики на Донбассе продолжают пренебрегать всеми договоренностями и размещают военную технику с нарушением линии отвода. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 269 единиц различного типа вооружения и военной техники, которые были размещены на Донбассе с нарушением.

Вражескую технику удалось обнаружить с помощью беспилотников. Сотни единиц российской техники зафиксировали даже несмотря на то, что оккупанты постоянно глушат сигнал беспилотников.

Важно В ОБСЕ пожаловались на обстрел своих беспилотников пророссийскими боевиками

Что зафиксировали сотрудники ОБСЕ

Международные наблюдатели зафиксировали большое количество самоходных гаубиц, бронированные машины, а также зенитно-ракетные комплексы. Они расположены практически на всех полигонах боевиков.

Также обнаружили значительное количество вооружения и военной техники, которые находились за линией отвода, но за пределами выделенных мест хранения.

На полигоне вблизи Шимшиновки обнаружили противотанковую пушку "Рапира", 11 танков Т-72 и самоходную артиллерийскую пушку калибра 120 мм "Нона-С".

обнаружили противотанковую пушку "Рапира", 11 танков Т-72 и самоходную артиллерийскую пушку калибра 120 мм "Нона-С". На полигоне возле Бугаевки – 3 зенитно-ракетных комплексов 9К35 "Стрела-10", а также 5 минометов "Сани".

– 3 зенитно-ракетных комплексов 9К35 "Стрела-10", а также 5 минометов "Сани". Вблизи Мирного обнаружено 21 танк Т-64, 8 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 12 прицепных гаубиц Д-30 "Жаба" и 4 противотанковые пушки МТ-12 "Рапира".

обнаружено 21 танк Т-64, 8 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 12 прицепных гаубиц Д-30 "Жаба" и 4 противотанковые пушки МТ-12 "Рапира". На полигоне возле Круглика – 23 танка.

Кроме этого Миссия ОБСЕ заявила о препятствовании работе со стороны боевиков. В частности, зафиксировали факты глушения беспилотников над населенными пунктами Заиченко, Голубовка, Красный Лиман, Смелое, Новогригорьевка и Довгий.

Такими действиями вооруженные формирования России продолжают игнорировать достигнутые минские договоренности с целью дальнейшей дестабилизации ситуации безопасности вдоль всей линии разграничения,

– заявили в штабе.

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