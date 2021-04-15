Боевики продолжают глушить сигнал беспилотников СММ ОБСЕ, чтобы скрыть свои преступления на Донбассе. Однако на этот раз они пошли дальше и начали бить по беспилотникам наблюдателей.

Обстрел беспилотников боевиками произошел 14 апреля в районе Еленовки и Александровке. Кроме того, оккупанты глушили сигнал в районе поселка Ясное, Сигнальное и других населенных пунктов.

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Обстрелы беспилотников

Как отметили в ОБСЕ, обстрелы беспилотников зафиксировали в районе Еленовки, являющейся неподконтрольной украинскому правительству. Там наблюдатели слышали 12 очередей и выстрелов из стрелкового оружия. Подобный инцидент произошел в Александровке, расположенной в 20 километрах от оккупированного Донецка.

Наблюдатели слышали 4 очереди и 8 выстрелов из стрелкового оружия соответственно (по оценке, огонь открыли в направлении БПЛА),

– говорится в сообщении ОБСЕ.

Глушение сигнала

Также враг в Александровке глушил сигналы беспилотника. Похожая ситуация была в районе поселка Ясное, Сигнальное и других населенных пунктов.

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Отметим, что боевики часто глушат сигнал беспилотников ОБСЕ. Это делают для того, чтобы скрыть от международного сообщества свои преступные действия на оккупированных территориях. Также враг часто использует свои БПЛА для дистанционного минирования объектов.

Ранее пророссийские боевики на Донбассе осуществили дистанционное минирование гражданского сектора Зайцево. Враг сделал это под видом действий украинских военных. В такой циничный способ пророссийские боевики пытались скомпрометировать Вооруженные силы Украины, подвергая смертельной опасности мирное население.